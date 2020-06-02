Борис Кубай — про молодой циклон, интенсивные дожди и новый виток непогоды

А уже в четверг, 4 июня, очередной атмосферный фронт обеспечит Приморью дожди различной интенсивности. При этом велика вероятность, что на атмосферном фронте вблизи побережья края зародится молодой циклон. Он будет двигаться по касательной к берегу.