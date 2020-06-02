Борис Кубай — про молодой циклон, интенсивные дожди и новый виток непогоды

Posted 2 июня 2020, 06:50
Published 2 июня 2020, 06:50
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
По словам главного синоптика Приморья, завтра, 3 июня, приморцы уже начнут чувствовать погодные изменения. Новый тропосферный вихрь, образовавшийся над Забайкальем, двинется на КНР и Приморье. Ветер поменяет направление, начнётся понижением температурного фона.
А уже в четверг, 4 июня, очередной атмосферный фронт обеспечит Приморью дожди различной интенсивности. При этом велика вероятность, что на атмосферном фронте вблизи побережья края зародится молодой циклон. Он будет двигаться по касательной к берегу.
«Чем ближе к центру циклона, тем более интенсивными будут дожди, не исключены и грозы. Словом, более интенсивными будут дожди от Владивостока до Тернея», — уточнил Борис Викторович.
После этого буйства стихии ожидается небольшая передышка, примерно до 8 июня погода будет хорошей. Но затем всё опять повторится.
«Но уже к концу первой декады июня — началу второй всё может повториться сначала», — добавил Кубай.
Напомним, в Приморье на 4 июня в регионе передано штормовое предупреждение. Спасатели просят приморцев воздержаться от дальних поездок.