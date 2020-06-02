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Posted 2 июня 2020, 06:50

Published 2 июня 2020, 06:50

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Борис Кубай — про молодой циклон, интенсивные дожди и новый виток непогоды

2 июня 2020, 06:50
Сюжет
Погода
Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал подробности о грядущей непогоде, а также сообщил, что к концу первой декады июня непогода вновь настигнет регион.

По словам главного синоптика Приморья, завтра, 3 июня, приморцы уже начнут чувствовать погодные изменения. Новый тропосферный вихрь, образовавшийся над Забайкальем, двинется на КНР и Приморье. Ветер поменяет направление, начнётся понижением температурного фона.

А уже в четверг, 4 июня, очередной атмосферный фронт обеспечит Приморью дожди различной интенсивности. При этом велика вероятность, что на атмосферном фронте вблизи побережья края зародится молодой циклон. Он будет двигаться по касательной к берегу.

«Чем ближе к центру циклона, тем более интенсивными будут дожди, не исключены и грозы. Словом, более интенсивными будут дожди от Владивостока до Тернея», — уточнил Борис Викторович.

После этого буйства стихии ожидается небольшая передышка, примерно до 8 июня погода будет хорошей. Но затем всё опять повторится.

«Но уже к концу первой декады июня — началу второй всё может повториться сначала», — добавил Кубай.

Напомним, в Приморье на 4 июня в регионе передано штормовое предупреждение. Спасатели просят приморцев воздержаться от дальних поездок.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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