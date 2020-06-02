«Сильный дождь, ветер»: тревожные сообщения рассылает МЧС приморцам

Осадки пройдут на большей территории региона. Местами дождь перейдёт в ливень. В некоторых районах может выпасть до 40 мм осадков, а в центральной и восточной части края – до 50 мм осадков за 12 часов. Ситуацию усугубит сильный ветер, грозы и даже град.