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Posted 2 июня 2020, 13:04

Published 2 июня 2020, 13:04

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

«Сильный дождь, ветер»: тревожные сообщения рассылает МЧС приморцам

2 июня 2020, 13:04
Тревожные SMS-сообщения о предстоящей непогоде получили во вторник, 2 июня, приморцы.

Спасатели предупреждают жителей края о том, что в четверг, 4 июня, и в ночь на пятницу на регион обрушится стихия.

«По данным Приморского УГМС на территории края 04,ночью 05 июня ожидается сильный дождь, ветер до 20 м/с, резкий подъем уровня воды в реках до 1,4 м. Соблюдайте требования безопасности. Тел: 101,112», - говорится в сообщении.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Аварийные и спасательные службы края готовы к возможному ЧС.

Осадки пройдут на большей территории региона. Местами дождь перейдёт в ливень. В некоторых районах может выпасть до 40 мм осадков, а в центральной и восточной части края – до 50 мм осадков за 12 часов. Ситуацию усугубит сильный ветер, грозы и даже град.

Напомним, ранее спасатели обратились с экстренным предупреждением к жителям региона. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю советуют гражданам по возможности воздержаться от дальних поездок. Стихия может стать причиной дорожно-транспортных происшествий и множества других неприятностей.

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