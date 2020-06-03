vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2020, 09:00

Published 3 июня 2020, 09:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Бэтмен

«Этому городу нужен герой»: в Приморье появился свой «Бэтмен»

3 июня 2020, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. Бэтмен
В приморском Уссурийске появился свой «Бэтмен»: накануне стало известно о том, что неизвестный молодой человек спас двух горожанок от пристававших к ним гопников.

Историю о мужественном и самоотверженном поступке рассказал подписчик Instagram-паблика Марка Чернослива.

«Моя мама с дочерью поздно приехали с дачи и решили зайти в круглосуточный магазин на улице Ленинградской. После того, как они вышли и пошли домой, к ним пристали какие-то пьяные гопники. Мимо проезжал парень, он остановился, отогнал этих гопников и проводил маму до дома. Хотелось бы сказать спасибо молодому человеку. Он успокоил их и ушёл. Никаких данных его, естественно, нет. Знаем только имя – зовут его Стас. Высокий парень. Очень хотелось бы сказать ему спасибо за это», - написал пользователь.

Подписчики паблика единодушно выразили своё восхищение поступком молодого человека.

«Ты просто космос, Стас!»,

«Настоящий мужчина»,

«За такого человека родителям точно не стыдно»,

«Хорошо, что у нас ещё остались такие люди!»,

«Этому городу нужен герой», «Этому городу нужен Стас»,

«Пока существуют такие, как Стас, хочется жить, и верить, и любить», - реакция пользователей соцсетей.

А некоторые творческие жители Уссурийска и вовсе принялись слагать в честь смелого парня стихи:

«Если гопник морщит вас, тут же вам поможет Стас», - написали горожане.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель Владивостока Лев Сидоренко, ставший свидетелем преступления в одном из торговых центров города, сумел задержать грабителя. Молодой человек увидел, как преступник выхватил деньги из рук женщины возле банкомата. Злодей попытался убежать, но отважный Лев пустился в погоню. Он догнал негодяя и повалил его на землю, а затем удерживал до приезда полиции.

Материалы по теме
Лев задержал грабителя в торговом центре Владивостока
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика