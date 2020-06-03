«Этому городу нужен герой»: в Приморье появился свой «Бэтмен»

Posted 3 июня 2020, 09:00
Published 3 июня 2020, 09:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Историю о мужественном и самоотверженном поступке рассказал подписчик Instagram-паблика Марка Чернослива.
«Моя мама с дочерью поздно приехали с дачи и решили зайти в круглосуточный магазин на улице Ленинградской. После того, как они вышли и пошли домой, к ним пристали какие-то пьяные гопники. Мимо проезжал парень, он остановился, отогнал этих гопников и проводил маму до дома. Хотелось бы сказать спасибо молодому человеку. Он успокоил их и ушёл. Никаких данных его, естественно, нет. Знаем только имя – зовут его Стас. Высокий парень. Очень хотелось бы сказать ему спасибо за это», - написал пользователь.
Подписчики паблика единодушно выразили своё восхищение поступком молодого человека.
«Ты просто космос, Стас!»,
«Настоящий мужчина»,
«За такого человека родителям точно не стыдно»,
«Хорошо, что у нас ещё остались такие люди!»,
«Этому городу нужен герой», «Этому городу нужен Стас»,
«Пока существуют такие, как Стас, хочется жить, и верить, и любить», - реакция пользователей соцсетей.
А некоторые творческие жители Уссурийска и вовсе принялись слагать в честь смелого парня стихи:
«Если гопник морщит вас, тут же вам поможет Стас», - написали горожане.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель Владивостока Лев Сидоренко, ставший свидетелем преступления в одном из торговых центров города, сумел задержать грабителя. Молодой человек увидел, как преступник выхватил деньги из рук женщины возле банкомата. Злодей попытался убежать, но отважный Лев пустился в погоню. Он догнал негодяя и повалил его на землю, а затем удерживал до приезда полиции.