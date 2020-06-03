«Этому городу нужен герой»: в Приморье появился свой «Бэтмен»

«Моя мама с дочерью поздно приехали с дачи и решили зайти в круглосуточный магазин на улице Ленинградской. После того, как они вышли и пошли домой, к ним пристали какие-то пьяные гопники. Мимо проезжал парень, он остановился, отогнал этих гопников и проводил маму до дома. Хотелось бы сказать спасибо молодому человеку. Он успокоил их и ушёл. Никаких данных его, естественно, нет. Знаем только имя – зовут его Стас. Высокий парень. Очень хотелось бы сказать ему спасибо за это», - написал пользователь.