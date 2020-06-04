Будет жарко: синоптики Приморья озвучили прогноз на первые выходные лета-2020

Posted 4 июня 2020, 02:53
Published 4 июня 2020, 02:53
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как сообщили специалисты портала «Примпогода», осадков и похолодания в выходные ждать не стоит. Только на юге и на западе региона вечером в субботу, 6 июня, возможны небольшие дожди — однако и они не продлятся долго.
Кроме того, в крае заметно потеплеет — средняя температура составит от 20 до 30 градусов в отдельных районах. В воскресенье, 7 июня, столбики термометров поднимутся еще на пару градусов.
При это побережье края будет атаковано южным ветром и локальными очагами тумана. Возможно похолодание до 12-18 градусов.
Во Владивостоке ожидается тёплая суббота — от 20 до 23 градусов. К вечеру возможен небольшой дождь. К воскресенью, 7 июня, поднимется южный ветер и немного похолодает. Местами появится туман.