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Posted 4 июня 2020, 02:53

Published 4 июня 2020, 02:53

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Будет жарко: синоптики Приморья озвучили прогноз на первые выходные лета-2020

4 июня 2020, 02:53
Сюжет
Погода
В выходные дни на большей части Приморья заметно потеплеет. Воздух прогреется до +30 градусов.

Как сообщили специалисты портала «Примпогода», осадков и похолодания в выходные ждать не стоит. Только на юге и на западе региона вечером в субботу, 6 июня, возможны небольшие дожди — однако и они не продлятся долго.

Кроме того, в крае заметно потеплеет — средняя температура составит от 20 до 30 градусов в отдельных районах. В воскресенье, 7 июня, столбики термометров поднимутся еще на пару градусов.

При это побережье края будет атаковано южным ветром и локальными очагами тумана. Возможно похолодание до 12-18 градусов.

Во Владивостоке ожидается тёплая суббота — от 20 до 23 градусов. К вечеру возможен небольшой дождь. К воскресенью, 7 июня, поднимется южный ветер и немного похолодает. Местами появится туман.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды#Лето
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