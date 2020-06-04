Дума определилась с кандидатурами на присвоение звания «Почетный гражданин»

Posted 4 июня 2020, 04:43
Published 4 июня 2020, 04:43
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
И мастеру спорта по боксу, тренеру, председателю Приморского отделения Союза писателей России Александру Ткачуку.
В Думе города Владивостока 4 июня прошло заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» в составе депутатов Людмилы Таран, Виктора Федорова, Василисы Ходневой, первого заместителя главы администрации города Владивостока Ольги Козерацкой, начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Андрея Вишни, начальника управления муниципальной службы и кадров Татьяны Грачевой, почетных граждан города Владивостока Геннадия Лазарева и Владимира Чубая. В заседании комиссии приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, депутат Сергей Белов, представители средств массовой информации, общественных организаций.
В начале заседания были решены организационные вопросы: председателем комиссии выбрана Людмила Таран, заместителем — Виктор Федоров, секретарем — Василиса Ходнева. Всего в комиссию в установленный Положением о звании «Почетный гражданин города Владивостока» срок поступили документы на 12 кандидатов. Документы, поступившие после указанного срока, не рассматривались.
В связи с тем, что согласно указанному Положению почетное звание не может быть присвоено лицам посмертно, кандидатура Хаима Гольдберга, скончавшегося 12 апреля текущего года, комиссией не рассматривалась. По предложению председателя Думы города Владивостока Андрея Брика, участники заседания почтили память ушедшего из жизни участника Великой Отечественной войны минутой молчания.
На рейтинговое голосование было вынесено одиннадцать кандидатур: президента Фонда «Артэтаж» Александра Городнего, мастера спорта по боксу, тренера высшей категории, председателя Приморского отделения общественной организации «Союз писателей России» Александра Ткачука, председателя Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергея Кондратенко, директора ООО «Профессорская клиника Едранова» Сергея Едранова, генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Вячеслава Мартыненко, председателя совета ветеранов войны и труда Дальневосточного морского пароходства Владимира Легецкого, профессора кафедры электрооборудования и автоматики судов электромеханического факультета ФГБУ «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского» Владимира Веревкина, заслуженного работника культуры РФ, члена-корреспондента Международной Академии общественных наук Ивана Шевцова, капитана 1 ранга, подводника Сергея Кубынина, профессора ДВФУ, скульптора, заслуженного художника России Эдуарда Барсегова, директора научного издательства «Эксперт-Наука» Александра Бажина. В честь 160-летия со дня основания города Владивостока комиссия выбирала двух кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока».
По итогам голосования комиссия предложила присвоить звание «Почетный гражданин города Владивостока» председателю Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергею Кондратенко и мастеру спорта по боксу, тренеру, председателю Приморского отделения Союза писателей России Александру Ткачуку, за которых участвовавшие в заседании члены комиссии проголосовали единогласно.
Данное предложение в дальнейшем будет рассмотрено на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока, по итогам которого комитет подготовит проект решения Думы города Владивостока о присвоении почетного звания.
Решение о присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» будет принято на очередном заседании Думы города Владивостока.