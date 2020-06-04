Дума определилась с кандидатурами на присвоение звания «Почетный гражданин»

На рейтинговое голосование было вынесено одиннадцать кандидатур: президента Фонда «Артэтаж» Александра Городнего, мастера спорта по боксу, тренера высшей категории, председателя Приморского отделения общественной организации «Союз писателей России» Александра Ткачука, председателя Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергея Кондратенко, директора ООО «Профессорская клиника Едранова» Сергея Едранова, генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Вячеслава Мартыненко, председателя совета ветеранов войны и труда Дальневосточного морского пароходства Владимира Легецкого, профессора кафедры электрооборудования и автоматики судов электромеханического факультета ФГБУ «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского» Владимира Веревкина, заслуженного работника культуры РФ, члена-корреспондента Международной Академии общественных наук Ивана Шевцова, капитана 1 ранга, подводника Сергея Кубынина, профессора ДВФУ, скульптора, заслуженного художника России Эдуарда Барсегова, директора научного издательства «Эксперт-Наука» Александра Бажина. В честь 160-летия со дня основания города Владивостока комиссия выбирала двух кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока».