Первый пошёл: как продвигается «мусорная реформа» в Приморском крае

Posted 5 июня 2020, 08:00
Published 5 июня 2020, 08:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Мусорная реформа, стартовавшая в Приморском крае в январе текущего года, до недавнего времени осознавалась приморцами, как новые квитанции с нескромными суммами и заваленные отходами помойки, за которые зимой приносило свои извинения высшее краевое руководство. Теперь за многократными обещаниями правительства промелькнули реальные действия — запущена первая станция для сортировки отходов.
Сортировка мусора
Бывшее здание хранилища овощей в посёлке Ярославский Хорольского района стало первой точкой сортировки мусора во всём Приморском крае за исключением Владивостока. Внутри этого здания специалисты установили промышленную линию, которая заканчивается прессом. Новое предприятие даст работу десяти местным жителям. Пропускная способность сортировочного центра — десять тысяч тонн в год.
«На сегодняшний день цифры по нацпроекту „Экология“ у нас небольшие, мы сейчас обрабатываем порядка 20% мусора, в основном во Владивостоке, где сортировочная линия была запущена в прошлом году. Конечным итогом этой работы должна стать минимизация площадей полигонов и увеличение оборота вторичного сырья. Конечно же мы сейчас только в начале пути становления этой новой отрасли, это не просто новые квитанции, а большая идея, которая была принята правительством и одобрена президентом», — сказала первый вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко.
На новый сортировочный комплекс правительство края возлагает большие надежды. Елена Пархоменко сообщила, что этот комплекс можно будет назвать межмуниципальным. Открытие следующего комплекса состоится уже в скором времени.
«Целевые показатели мусорной реформы как раз таки заключаются в максимальной обработке этих отходов, то есть сортировке. Максимальное количество мусора должно быть отобрано и эти полезные фракции должны получить новую жизнь. Это второй целевой показатель — утилизация. До 2024 года Приморье должно выйти на следующие показатели — доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, в обработку — до 60%», — отметила Елена Пархоменко.
Технология работы
Одно только предприятие в Хорольском районе сможет обслуживать не только население своего муниципалитета, но и часть прилегающих к нему территорий. Директор предприятия отметил, что в будущем линия может перейти на двухсменный режим работы. После обработки и отделения полезных фракций, остаются так называемые хвосты — отходы предназначенные для захоронения. Они формируются в брикет и увозятся на полигон. Вес такого брикета составляет 600 килограммов. Оставшиеся полезные фракции будут передаваться местным перерабатывающим предприятиям. Елена Пархоменко рассказала откуда берутся деньги на открытие четырёх сортировочных станций.
«На сегодняшний день пока финансы вкладываются в это только из регионального бюджета, на уровне федеральном только принимаются проекты. Раньше вопрос мусора лежал на плечах глав муниципалитетов и все пытались решать вопросы на месте, сейчас это история уже регионального формата. В прошлом году на уровне края были предусмотрены 250 миллионов рублей на приобретение техники и очень многие муниципалитеты начали передавать полигоны в ведомство краевого оператора. Сейчас эти места должны быть оборудованы должным образом. По нацпроекту „Чистая страна“ три крупных полигона будут рекультивированы в ближайшие три года за средства из федерального бюджета. В этом году мы выполняем проектирование рекультивации свалки в Большом Камне, Дальнереченске и Артеме. Эти полигоны ранее активно использовались, но сейчас представляют экологическую опасность и должны пройти рекультивацию», — отметила Елена Пархоменко.
Пока, по словам вице-губернатора, на создание инфраструктуры, обработку и сортировку мусора, из федерального бюджета пока не было выделено средств. Елена Пархоменко надеется, что Приморью удастся привлечь бюджет под некоторые проекты экологической направленности. Сейчас рассматриваются инициативы, которые предлагали инвесторы, но далеко не все из них выгодны для региона. Опыт, который даст эта сортировочная линия правительство тщательным образом изучит и в дальнейшем, возможно, транслирует его на весь край.
Экспертное мнение
Краевые экологи считают, что строительство сортировочных станция — хороший инструмент для борьбы с замусориванием территорий края. Эколог Артём Трембовлев отметил, что подобные инициативы, предпринимаемые в рамках мусорной реформы помогут приморцам быстрее перейти к сознательному потреблению и принесут немного средств в краевой бюджет.
«Именно осознанное отношение к мусору и его переработка позволят нам снизить нагрузку, которая сейчас приходится на действующие полигоны. Открытие сортировочной линии, это хорошо. Мне кажется, подобные предприятия должны быть в каждом районе Приморья. Конечно возникают вопросы, например, связанные с логистикой, если мусор будет свозиться из соседних районов, не ударит ли это по карманам людей? Думаю этот вопрос должен быть приоритетным при строительстве таких предприятий», — рассказал Артём Трембовлев.
Директор «Приморского экологического оператора» отметил, что логистика была ими учтена, а точки для строительства сортировочных линий вписаны в транспортную карту. Кроме того, в текущем году, по словам директора КГУП «Приморский экологический оператор», во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке начнут появляться контейнеры для раздельного сбора мусора, что позволит снизить нагрузку на сортировочные центры. Их будет порядка тысячи штук. До 2023 года подобная работа будет проведена на территории всех районов Приморья. Ответственные лица обещают уже в этом году начать просветительскую работу с населением, чтобы реформа наконец-то перестала выглядеть в глазах людей как карманный бизнес Николаева на котором он заработал более 800 миллионов рублей.
Некоторые считают, что мусорная реформа в Приморском крае провалилась. Эколог Александр Пальчиков отметил, что реформа сегодня находится в нежизнеспособном состоянии.
«Реформа, откровенно говоря, не удалась. Ничего не работает, никуда не движется. Всё делается как попало. Мы предлагали создать рабочие группы с участием экологов для решения возникших проблем, но они отказываются. Мы им не нужны. Система работы изначально выстроена неправильно, это было видно по ситуации во Владивостоке. Когда затевалась эта история, я считал, что каждый соискатель на место краевого оператора должен иметь программу, но этого не было, выиграл тот же регоператор, который ранее не справился со своей задачей и был попросту переименован», — сообщил Александр Пальчиков.
Впрочем, мусорная реформа в Приморье несмотря на негативные отзывы продолжает работать и приносит свои плоды, одним из которых можно считать строительство сортировочных станций и будущую установку мусорных баков для раздельного сбора. Через несколько лет, вероятно, приморцы уже будут вовсю сортировать мусор, также, как это делают жители передовых стран.
Отметим, что в Приморском крае принятие мусорной реформы повлекло за собой целую череду скандалов. Отходы неделями не вывозились с некоторых точек, за один из районов города Владивостока властям края пришлось принести публичные извинения. За несколько месяцев властям удалось худо-бедно наладить работу мусорных компаний и успокоить общественность. Всего в Приморском крае появится четыре сортировочных комплекса, которые будут обслуживать по нескольку муниципальных районов. Данные комплексы помогут решить вопрос сортировки отходов и приблизиться к заветной цифре — 60% перерабатываемого мусора.