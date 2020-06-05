Первый пошёл: как продвигается «мусорная реформа» в Приморском крае

«На сегодняшний день пока финансы вкладываются в это только из регионального бюджета, на уровне федеральном только принимаются проекты. Раньше вопрос мусора лежал на плечах глав муниципалитетов и все пытались решать вопросы на месте, сейчас это история уже регионального формата. В прошлом году на уровне края были предусмотрены 250 миллионов рублей на приобретение техники и очень многие муниципалитеты начали передавать полигоны в ведомство краевого оператора. Сейчас эти места должны быть оборудованы должным образом. По нацпроекту „Чистая страна“ три крупных полигона будут рекультивированы в ближайшие три года за средства из федерального бюджета. В этом году мы выполняем проектирование рекультивации свалки в Большом Камне, Дальнереченске и Артеме. Эти полигоны ранее активно использовались, но сейчас представляют экологическую опасность и должны пройти рекультивацию», — отметила Елена Пархоменко.