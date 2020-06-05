vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июня 2020, 04:54

Published 5 июня 2020, 04:54

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Приморье коронавирусом заразился новорождённый

В Приморье коронавирусом заразился новорождённый

5 июня 2020, 04:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае от коронавируса вылечились уже 163 несовершеннолетних. Самому крошечному пациенту — всего 21 день.

Как рассказали в Минздраве, за всё время в Приморском крае вылечили уже 60 процентов заразившихся, в том числе 163 детей.

Самый маленький пациент — новорождённый, ему всего 21 день. Самому взрослому несовершеннолетнему пациенту — 17 лет. Все дети, попавшие в госпиталь, подцепили вирус от взрослых.

Как рассказала заведующая детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы № 2 Наталья Бурма, сейчас в ковид-госпитале лежит 60 детей, из них у 53 диагноз подтверждён. Дети преимущественно переносят инфекцию в лёгкой форме.

«Клинические проявления могут быть минимальны, выглядит это просто как респираторная инфекция. Но, тем не менее, ребенок выделяет вирус, он становится опасным, как источник заражения», — рассказала врач.

Как правило, в больницу детей увозят с членом семьи, который мог бы ухаживать за маленьким пациентом. Сейчас в госпитале лечатся ещё и 9 мам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье от коронавируса скончались уже 22 человека.

#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика