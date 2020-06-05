В Приморье коронавирусом заразился новорождённый

Posted 5 июня 2020, 04:54
Published 5 июня 2020, 04:54
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как рассказали в Минздраве, за всё время в Приморском крае вылечили уже 60 процентов заразившихся, в том числе 163 детей.
Самый маленький пациент — новорождённый, ему всего 21 день. Самому взрослому несовершеннолетнему пациенту — 17 лет. Все дети, попавшие в госпиталь, подцепили вирус от взрослых.
Как рассказала заведующая детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы № 2 Наталья Бурма, сейчас в ковид-госпитале лежит 60 детей, из них у 53 диагноз подтверждён. Дети преимущественно переносят инфекцию в лёгкой форме.
«Клинические проявления могут быть минимальны, выглядит это просто как респираторная инфекция. Но, тем не менее, ребенок выделяет вирус, он становится опасным, как источник заражения», — рассказала врач.
Как правило, в больницу детей увозят с членом семьи, который мог бы ухаживать за маленьким пациентом. Сейчас в госпитале лечатся ещё и 9 мам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье от коронавируса скончались уже 22 человека.