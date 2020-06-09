Партия «Патриоты России» о поправках в Конституцию: никто не должен учить нас жизни

Posted 9 июня 2020, 09:22
Published 9 июня 2020, 09:22
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Надежда Анатольевна, расскажите, действительно ли назрела необходимость принятия конституционных поправок и какие из них вам кажутся наиболее необходимыми?
Внесение поправок в Конституцию России сегодня актуально, это можно увидеть по самим поправкам. В первую очередь я бы отметила поправку о гражданстве власть имущих и чиновников. Я более чем уверена, что наши чиновники должны иметь только российское гражданство, потому что в первую очередь они должны думать о своих гражданах и испытывать вместе с ними то, что происходит в стране.
Какие ещё важные на ваш взгляд изменения будут предложены россиянам?
Кроме того, очень важна и актуальна поправка о приоритете Конституции Российской федерации над международным правом. Потому что у нас есть свои традиции исторические, правовые и культурные и мы не должны позволять кому-то учить нас жизни. Сейчас мы видим как в Америке, например, расправляются с собственными гражданами и при этом учат нас, как нам быть. Поэтому я считаю важным приоритет российской Конституции.
Не слишком ли рано проходит голосование? Нет ли рисков для ухудшения эпидемиологической обстановки?
Дата для голосования выбрана продуманно. Ситуация с коронавирусом стабилизируется, заболеваемость идёт на спад. К тому же голосование разделено на несколько дней, что позволит избежать скопления людей. Комиссии будут проверены на наличие вируса, люди придут в масках. В других странах выборы из-за вируса не отменяются, жизнь то идёт. Мы же ходим в магазины, почему бы не отдать свой гражданский долг?
Многие критикуют внесение поправок в Конституцию. Что бы вы могли сказать этим людям?
Я думаю, что абсолютное большинство граждан прекрасно понимает в какой стране они живут сегодня, в какой жили вчера и в какой они хотят жить завтра. Любая конструктивная критика приемлема, главное, чтобы это была не критика из разряда «Баба Яга всегда против».
Как вы оцениваете разъяснительную работу по поправкам?
Думаю эта работа велась хорошо, мне реклама на ТВ и плакаты, которые были развешены по городу не показались грубыми или неуместными.
Ранее по поводу изменения главного в стране документа высказался президент России Владимир Путин. Он отметил, что поправки в Конституцию смогут обеспечить развитие социальной сферы. По его словам, они разработаны на несколько лет вперед и призваны помочь населению.