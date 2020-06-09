Партия «Патриоты России» о поправках в Конституцию: никто не должен учить нас жизни

Внесение поправок в Конституцию России сегодня актуально, это можно увидеть по самим поправкам. В первую очередь я бы отметила поправку о гражданстве власть имущих и чиновников. Я более чем уверена, что наши чиновники должны иметь только российское гражданство, потому что в первую очередь они должны думать о своих гражданах и испытывать вместе с ними то, что происходит в стране.