Голодный приморец набросился на женщину прямо на улице

Две местные жительницы возвращались из магазина. Внезапно на одну из них набросился грабитель. Он вырвал из рук женщины сумку с продуктами, отнял телефон и кошелёк с деньгами. Общий ущерб от действий преступника составил около 11 тысяч рублей.