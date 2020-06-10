Голодный приморец набросился на женщину прямо на улице

Posted 10 июня 2020, 10:31
Published 10 июня 2020, 10:31
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Находке на улице Макарова.
Две местные жительницы возвращались из магазина. Внезапно на одну из них набросился грабитель. Он вырвал из рук женщины сумку с продуктами, отнял телефон и кошелёк с деньгами. Общий ущерб от действий преступника составил около 11 тысяч рублей.
На помощь поспешили сотрудники полиции. Им удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался ранее судимый 35-летний житель Находки.
Стражи порядка настигли мужчину возле торгового центра. Однако тот повёл себя агрессивно: обложил матом сотрудников полиции, а затем и вовсе попытался затеять с ними драку. На дебошира пришлось одеть наручники. Мужчину доставили в отделение полиции.
За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции он был арестован на 15 суток. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье пенсионерка стала жертвой грабителя в подъезде собственного дома. Злодей похитил у пожилой женщины сумку, где находились кошелёк и продукты.