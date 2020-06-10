Погода на длинных выходных удивит приморцев

Posted 10 июня 2020, 08:29
Published 10 июня 2020, 08:29
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Так, согласно прогнозу «Примпогоды», 12 числа в крае будет тепло, солнечно и почти безветренно на большей части региона.
В субботу на большей части региона пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы. Местами температура опустится до +5… +15 градусов.
В континентальных районах ожидается настоящая жара — от +25 до +32 градусов. На побережье будет прохладнее: от +14 до +20 градусов.
Погода начнёт портиться в воскресенье, ближе к обеденному времени. Виной тому будет новый китайский циклон — он принесёт дожди, которые пройдут практически над всей территорией региона в ночь на понедельник, 15 июня.
В отдельных районах возможны ливни, грозы и резкий, почти штормовой ветер. Будет все так же тепло, однако, на большей территории края будет царить непогода.
Напомним, что сильный удар циклона в регионе ожидается в ночь на четверг.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сильный ветер в Лесозаводске принес городу очень серьезный ущерб — оборваны линии электропередачи и разрушена крыша местной гостиницы.