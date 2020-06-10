vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2020, 08:29

Published 10 июня 2020, 08:29

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Погода на длинных выходных удивит приморцев

Погода на длинных выходных удивит приморцев

10 июня 2020, 08:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
На этой неделе жителей Приморья ждут сразу три выходных дня подряд. Это 12, 13 и 14 июня. Погода в эти дни будет очень разной.

Так, согласно прогнозу «Примпогоды», 12 числа в крае будет тепло, солнечно и почти безветренно на большей части региона.

В субботу на большей части региона пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы. Местами температура опустится до +5… +15 градусов.

В континентальных районах ожидается настоящая жара — от +25 до +32 градусов. На побережье будет прохладнее: от +14 до +20 градусов.

Погода начнёт портиться в воскресенье, ближе к обеденному времени. Виной тому будет новый китайский циклон — он принесёт дожди, которые пройдут практически над всей территорией региона в ночь на понедельник, 15 июня.

В отдельных районах возможны ливни, грозы и резкий, почти штормовой ветер. Будет все так же тепло, однако, на большей территории края будет царить непогода.

Напомним, что сильный удар циклона в регионе ожидается в ночь на четверг.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сильный ветер в Лесозаводске принес городу очень серьезный ущерб — оборваны линии электропередачи и разрушена крыша местной гостиницы.

#Новости#Общество#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика