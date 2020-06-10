Сбербанк: клиенты стали чаще брать ипотеку

Posted 10 июня 2020, 12:12
Published 10 июня 2020, 12:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Мы видим, что сейчас у нас количество заявок на ипотеку в два раза больше, чем в прошлом году. Если сравнивать с февралем, то количество выросло на 50%», — сказал Попов в программе «Право на справедливость» на Первом канале.
Специалисты компании ДОМ.РФ и агентства Frank RG провели исследование, в ходе которого установили, что за май в России объем ипотечных займов достиг 205 миллиардов рублей.
Специалисты пришли к выводу, что интерес к ипотеке у населения возрос в связи с запуском льготной программы кредитования под 6,5%. В мае доля кредитования по новой программе составила 20% от всех выданных ипотечных займов. За семь недель работы программы банки получили более 145 тысяч заявок, а также выдали 30,7 тысячи займов на общую сумму более 77,2 миллиарда рублей.
В рамках программы граждане РФ могут оформить ипотеку по сниженной ставке в размере 6,5% годовых. Для Московского региона, Петербурга и Ленинградской области предельный лимит займа составляет восемь миллионов рублей, для остальных регионов — три миллиона рублей, сообщает realty.interfax.ru.
Также специалисты зафиксировали снижение ставок в рыночном сегменте. По состоянию на 5 июня текущего года средневзвешенная ставка в ведущих банках страны составила 8,5% для новостроек и 8,7% для вторичного жилья.
В период с января по апрель текущего года Центробанк выделил заемщикам порядка 965,3 миллиарда рублей в качестве ипотечных кредитов. Этот показатель на 12,4% больше, чем в 2019 году. Число предоставленных кредитов выросло на 1,5% с 393,4 тысячи до 399,2 тысячи.
Средняя ставка по ипотеке в апреле текущего года составила 8,35%. В марте она равнялась 8,62%. Из этого следует, что ставка седьмой месяц подряд снижается.