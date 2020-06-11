Энергетики перешли в режим повышенной готовности

Posted 11 июня 2020, 10:10
Published 11 июня 2020, 10:10
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
На предприятии составлены графики круглосуточного дежурства оперативного, административного и ремонтного персонала. Для обеспечения устойчивой работы электросетевых объектов компании подготовлено 99 бригад и 186 единиц техники, подготовлен запас материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ.
Согласно прогнозу, на предстоящих выходных в крае возможно ухудшение погодных условий. В связи с этим не исключён риск нарушения электроснабжения и повреждения линий электропередачи. В период непогоды жителям надо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.