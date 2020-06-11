Энергетики перешли в режим повышенной готовности

Согласно прогнозу, на предстоящих выходных в крае возможно ухудшение погодных условий. В связи с этим не исключён риск нарушения электроснабжения и повреждения линий электропередачи. В период непогоды жителям надо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.