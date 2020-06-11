На Дальнем Востоке дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроу

Более того, в апреле расширилась география проектного финансирования. В Забайкалье между банками и застройщиками были заключены три первых кредитных договора почти на 906 миллионов рублей. В общей сложности количество договоров в ДФО выросло до 54. Сумма кредитных линий превысила 27,3 миллиарда рублей.