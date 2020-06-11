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Posted 11 июня 2020, 07:23

Published 11 июня 2020, 07:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На Дальнем Востоке дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроу

На Дальнем Востоке дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроу

11 июня 2020, 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Число счетов эскроу на Дальнем Востоке за апрель увеличилось на 325 и к маю превысило 2,3 тысячи. Рост наблюдался во всех регионах, где уже открыты счета: Приморье, Сахалин, Хабаровский край, Приамурье, Якутия и Бурятия.

Об этом свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчётные счета застройщиков и счета эскроу.

Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, почти достиг 8 миллиардов рублей, увеличившись за месяц на 20%. На фоне реализации ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса темпы роста показателей проектного финансирования несколько снизились, однако динамика остаётся положительной.

Более того, в апреле расширилась география проектного финансирования. В Забайкалье между банками и застройщиками были заключены три первых кредитных договора почти на 906 миллионов рублей. В общей сложности количество договоров в ДФО выросло до 54. Сумма кредитных линий превысила 27,3 миллиарда рублей.

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам на Дальнем Востоке за месяц снизилась с 6,03% до 4,75%. По каждому договору её размер может существенно отличаться, на это влияет множество факторов: объём накопленных на счетах эскроу средств, программы поддержки малого и среднего бизнеса и другие.

Напомним, в рамках проектного финансирования на территории макрорегиона завершено четыре проекта. По ним в Приморье, Якутии и Хабаровском крае раскрыто 46 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 135 миллионов рублей.

#Новости#Общество#Дальний Восток
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