На Дальнем Востоке дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроу

Posted 11 июня 2020, 07:23
Published 11 июня 2020, 07:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Об этом свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчётные счета застройщиков и счета эскроу.
Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, почти достиг 8 миллиардов рублей, увеличившись за месяц на 20%. На фоне реализации ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса темпы роста показателей проектного финансирования несколько снизились, однако динамика остаётся положительной.
Более того, в апреле расширилась география проектного финансирования. В Забайкалье между банками и застройщиками были заключены три первых кредитных договора почти на 906 миллионов рублей. В общей сложности количество договоров в ДФО выросло до 54. Сумма кредитных линий превысила 27,3 миллиарда рублей.
Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам на Дальнем Востоке за месяц снизилась с 6,03% до 4,75%. По каждому договору её размер может существенно отличаться, на это влияет множество факторов: объём накопленных на счетах эскроу средств, программы поддержки малого и среднего бизнеса и другие.
Напомним, в рамках проектного финансирования на территории макрорегиона завершено четыре проекта. По ним в Приморье, Якутии и Хабаровском крае раскрыто 46 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 135 миллионов рублей.