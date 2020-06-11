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Posted 11 июня 2020, 01:52

Published 11 июня 2020, 01:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию по адресу проживания

Приморцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию по адресу проживания

11 июня 2020, 01:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье начался приём заявок на участие в голосовании по поправкам в главный документ Российской Федерации. Подав заявление, проживающие не по адресу регистрации приморцы смогут отдать свой голос.

Для участия в этой процедуре необходимо заполнить соответствующие документы до двадцать первого июня. Принимать эти документы будут территориальные избирательные комиссии, центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края (МФЦ). Электронные заявления можно оставлять на портале Госуслуги.

В крайизбиркоме сообщили, что сейчас многофункциональные центры проводят приём только по предварительной записи. С 16 июня по 21 июня заявление можно будет подать в любом участке избирательной комиссии.

Согласно опубликованной на сайте краевой администрации информации, территориальные избирательные комиссии будут работать в рабочие дни с 10 до 20, в выходные с 10 до 16 и 21 июля с 10 до 14.

Напомним, голосовать по принятию поправок во всей России будут 1 июня. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования назначен на двадцать пятое июня.

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