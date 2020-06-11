Приморцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию по адресу проживания

Напомним, голосовать по принятию поправок во всей России будут 1 июня. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования назначен на двадцать пятое июня.