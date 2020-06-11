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Posted 11 июня 2020, 01:15

Published 11 июня 2020, 01:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Путин рассказал, кто получит повышенную зарплату 1 июля

Путин рассказал, кто получит повышенную зарплату 1 июля

11 июня 2020, 01:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Россияне, которые будут работать в день голосования по поправкам в Конституцию, получат повышенную зарплату. Остальным гражданам оплатят стандартный рабочий день.

Как пишет РИА «Новости», глава соцкомитета Совета Федерации Инна Святенко пояснила, что граждане не должны терять в оплате труда за июль.

Отметим, что порядок выплат за труд в выходные и нерабочие дни в России регулируется 153-1 статьей ТК РФ и зависят от установленных особенностей оплаты труда на каждом предприятии.

Напомним, что 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Ранее эта дата была назначена на апрель, но её перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату голосования озвучил на прошлой неделе президент России Владимир Путин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начался приём заявок на участие в голосовании по поправкам в главный документ Российской Федерации. Подав заявление, проживающие не по адресу регистрации приморцы смогут отдать свой голос.

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#Новости#Экономика#Россия#Путин
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