Путин рассказал, кто получит повышенную зарплату 1 июля

Posted 11 июня 2020, 01:15
Published 11 июня 2020, 01:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как пишет РИА «Новости», глава соцкомитета Совета Федерации Инна Святенко пояснила, что граждане не должны терять в оплате труда за июль.
Отметим, что порядок выплат за труд в выходные и нерабочие дни в России регулируется 153-1 статьей ТК РФ и зависят от установленных особенностей оплаты труда на каждом предприятии.
Напомним, что 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Ранее эта дата была назначена на апрель, но её перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату голосования озвучил на прошлой неделе президент России Владимир Путин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начался приём заявок на участие в голосовании по поправкам в главный документ Российской Федерации. Подав заявление, проживающие не по адресу регистрации приморцы смогут отдать свой голос.