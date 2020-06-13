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Posted 13 июня 2020, 02:32

Published 13 июня 2020, 02:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Появились новые данные о коронавирусе в Приморье: плюс 85 за сутки

Появились новые данные о коронавирусе в Приморье: плюс 85 за сутки

13 июня 2020, 02:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Еще 85 человек заразились коронавирусом в Приморском крае. Такую статистику опубликовал оперативный штаб по борьбе с опасным заболеванием.

Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 2787 жителей региона. Руководитель территориального Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что рост заболеваемости в последнее время связан с тем, что все больше людей стало выходить на улицу, собираться компаниями и отдыхать на популярных пляжах.

В больницах сейчас остается более тысячи человек. 33 из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, 26 пациентов скончалось от болезни.

Последней жертвой стал 65-летний приморец — ему своевременно оказали помощь, однако, заболевание протекало в крайне тяжелой форме и справиться врачам с ним не удалось.

Всего выздоровело от коронавируса 1662 человека, из них 48 — за последние сутки.

Стоит отметить, что сегодня в крае действует режим повышенной готовности, масочный режим и социальное дистанцирование.

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#Новости#Общество#COVID-19
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