Появились новые данные о коронавирусе в Приморье: плюс 85 за сутки

Posted 13 июня 2020, 02:32
Published 13 июня 2020, 02:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 2787 жителей региона. Руководитель территориального Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что рост заболеваемости в последнее время связан с тем, что все больше людей стало выходить на улицу, собираться компаниями и отдыхать на популярных пляжах.
В больницах сейчас остается более тысячи человек. 33 из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, 26 пациентов скончалось от болезни.
Последней жертвой стал 65-летний приморец — ему своевременно оказали помощь, однако, заболевание протекало в крайне тяжелой форме и справиться врачам с ним не удалось.
Всего выздоровело от коронавируса 1662 человека, из них 48 — за последние сутки.
Стоит отметить, что сегодня в крае действует режим повышенной готовности, масочный режим и социальное дистанцирование.