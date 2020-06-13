Появились новые данные о коронавирусе в Приморье: плюс 85 за сутки

Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 2787 жителей региона. Руководитель территориального Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что рост заболеваемости в последнее время связан с тем, что все больше людей стало выходить на улицу, собираться компаниями и отдыхать на популярных пляжах.