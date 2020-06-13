«Резко испортится» — названа дата нового циклона в Приморье

Posted 13 июня 2020, 00:30
Published 13 июня 2020, 00:30
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как сообщают эксперты «Примпогоды», осадки начнут распространятся на край постепенно — но уже к утру понедельника могут охватить большую часть региона.
По словам синоптиков, в отдельных районах края возможно шквалистое усиление ветра, местами пройдет град. Ночью температура останется прежней, однако дневные отметки опустятся ниже.
В субботу в приморской столице будет тепло и солнечно — около 20-23 градусов. В воскресенье на город упадет туман, будет пасмурно, местами моросящий дождь. Днем температура понизится на 2-4 градуса.
Напомним, что в пятницу и субботу на территории края была жаркая и безоблачная погода. Как отмечал глава Примгидромета Борис Кубай, такие показатели более характерны для июля, нежели первого летнего месяца.