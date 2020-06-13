«Резко испортится» — названа дата нового циклона в Приморье

Сюжет Погода

Ночь и первая половина дня в воскресенье, 14 июня, будут теплыми и сухими, с температурой, аналогичной субботним показателям. Однако, новый циклон из Китая не заставит себя ждать, обрушившись на край во второй половине дня.

Как сообщают эксперты «Примпогоды», осадки начнут распространятся на край постепенно — но уже к утру понедельника могут охватить большую часть региона. По словам синоптиков, в отдельных районах края возможно шквалистое усиление ветра, местами пройдет град. Ночью температура останется прежней, однако дневные отметки опустятся ниже. В субботу в приморской столице будет тепло и солнечно — около 20-23 градусов. В воскресенье на город упадет туман, будет пасмурно, местами моросящий дождь. Днем температура понизится на 2-4 градуса. Напомним, что в пятницу и субботу на территории края была жаркая и безоблачная погода. Как отмечал глава Примгидромета Борис Кубай, такие показатели более характерны для июля, нежели первого летнего месяца.