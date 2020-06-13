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Posted 13 июня 2020, 04:48

Published 13 июня 2020, 04:48

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Центральные улицы Владивостока перекроют ночью

Центральные улицы Владивостока перекроют ночью

13 июня 2020, 04:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во Владивостоке продолжаются репетиции парада Победы, посвященного 75-летнему юбилею знаменательной даты. В связи с этим в субботу, 13 июня с 22:00 до 00:00 будет временно ограничено движение автомобилей по следующим адресам:

— Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);

— Светланском переулке (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина);

— Океанском проспекте (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Аналогичные репетиции пройдут также 15, 19 и 20 июня.

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#Новости#Общество#Владивосток
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