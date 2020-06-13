Центральные улицы Владивостока перекроют ночью

Posted 13 июня 2020, 04:48
Published 13 июня 2020, 04:48
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
— Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);
— Светланском переулке (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);
— Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);
— Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина);
— Океанском проспекте (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).
Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
Аналогичные репетиции пройдут также 15, 19 и 20 июня.