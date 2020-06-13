Центральные улицы Владивостока перекроют ночью

Во Владивостоке продолжаются репетиции парада Победы, посвященного 75-летнему юбилею знаменательной даты. В связи с этим в субботу, 13 июня с 22:00 до 00:00 будет временно ограничено движение автомобилей по следующим адресам:

— Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1); — Светланском переулке (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской); — Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской); — Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина); — Океанском проспекте (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина). Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого. Аналогичные репетиции пройдут также 15, 19 и 20 июня. Материалы по теме Главные улицы города перекроют во Владивостоке На здании мэрии Владивостока появился новый флаг