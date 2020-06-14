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Posted 14 июня 2020, 05:28

Published 14 июня 2020, 05:28

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Врач делает анализы

Без одного сотня: за последние сутки в Приморье подтвердилось 99 случаев COVID-19

14 июня 2020, 05:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. Врач делает анализы
Сюжет
Медицина
После череды жарких выходных в Приморье резко выросло количество зараженных COVID-19. За последние сутки наличие инфекции официально подтвердилось у 99 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за минувшие 24 часа медики края обследовали почти 2,3 тысяч человек, а анализы на наличие COVID-19 были взяты более 2,4 тысяч раз.

«За сутки 22 пациента выздоровели и выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день 1 684 приморца победили коронавирус», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что до 15 июня в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, который предусматривает бесприкословное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» не менее 1,5 метра в общественных местах.

Как рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко, контроль за соблюдением карантинного режима будет усилен.

«Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин», – подчеркнул ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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#Новости#Общество#Медицина#Врач#COVID-19
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