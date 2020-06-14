Без одного сотня: за последние сутки в Приморье подтвердилось 99 случаев COVID-19

Posted 14 июня 2020, 05:28
Published 14 июня 2020, 05:28
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, за минувшие 24 часа медики края обследовали почти 2,3 тысяч человек, а анализы на наличие COVID-19 были взяты более 2,4 тысяч раз.
«За сутки 22 пациента выздоровели и выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день 1 684 приморца победили коронавирус», – уточнили в ведомстве.
Напомним, что до 15 июня в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, который предусматривает бесприкословное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» не менее 1,5 метра в общественных местах.
Как рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко, контроль за соблюдением карантинного режима будет усилен.
«Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин», – подчеркнул ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко.