Без одного сотня: за последние сутки в Приморье подтвердилось 99 случаев COVID-19

«Работа в этом направлении будет усилена. И в последующем соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, станет непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания. Чтобы нам не пришлось вернуться к такой ситуации, когда целый населенный пункт может быть закрыт на карантин», – подчеркнул ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко.