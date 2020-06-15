«Вот-вот рухнет» — приморцы напуганы состоянием дорожного моста

Posted 15 июня 2020, 07:13
Published 15 июня 2020, 07:13
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В паблике подчеркивают, что треснуло даже полотно моста, а само сооружение держится на хрупких арматурах.
«Это, если можно так сказать, останки „Горбатого моста“ в Михайловке, с улицы Привокзальная на Дубининскую. Мост очень нужен для всех, в обход идти таким маршрутом очень долго! Ходить по нему очень опасно, еле держится. При этом, что высота его достигает около 5-6 метров. Если упасть вместе с мостом — шансов выжить уже не будет», — пишут авторы поста.
Комментаторы отмечают, что мост давно находится в крайне упадочном состоянии.
«Я когда маленькой еще была, мост уже был такой»;
«Всегда боялась по нему ходить, трясется, выглядит жутко!»