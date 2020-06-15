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Posted 15 июня 2020, 07:13

Published 15 июня 2020, 07:13

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Вот-вот рухнет» — приморцы напуганы состоянием дорожного моста

15 июня 2020, 07:13
Мост, расположенный в Михайловском районе Приморья, угрожает рухнуть. По словам авторов поста в социальных сетях, опоры моста держатся на «честном слове» — буквально на голых арматурах.

В паблике подчеркивают, что треснуло даже полотно моста, а само сооружение держится на хрупких арматурах.

«Это, если можно так сказать, останки „Горбатого моста“ в Михайловке, с улицы Привокзальная на Дубининскую. Мост очень нужен для всех, в обход идти таким маршрутом очень долго! Ходить по нему очень опасно, еле держится. При этом, что высота его достигает около 5-6 метров. Если упасть вместе с мостом — шансов выжить уже не будет», — пишут авторы поста.

Комментаторы отмечают, что мост давно находится в крайне упадочном состоянии.

«Я когда маленькой еще была, мост уже был такой»;

«Всегда боялась по нему ходить, трясется, выглядит жутко!»

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