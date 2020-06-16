Роспотребнадзор дал разъяснения по росту заболеваемости коронавирусом в Приморье

Posted 16 июня 2020, 02:10
Published 16 июня 2020, 02:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Специалисты связывают это с тем, что часть жителей посещала религиозные учреждения различных конфессий — как правило, это происходит довольно большими группами.
Также часть сотрудников вышла на работу в офисы, что также предполагает постоянный контакт. Следующей причиной специалисты называют заболевание, которое передается между домочадцами. Свою роль сыграло и активное посещение мест отдыха без масок, перчаток и соблюдения дистанции.
«Также отмечается рост числа бессимптомных носителей. Таких людей ничего не беспокоит, они живут привычной жизнью, при этом распространяя вирус».
Все это, уточнили в ведомстве, стало причиной продления режима повышенной готовности в регионе до 30 июня. Это касается как физических лиц, так и предприятий — все озвученные ранее требования по масочному режиму, дистанцированию и обязательной дезинфекции рук и поверхностей сохраняется.