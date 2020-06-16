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Posted 16 июня 2020, 02:10

Published 16 июня 2020, 02:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Роспотребнадзор дал разъяснения по росту заболеваемости коронавирусом в Приморье

Роспотребнадзор дал разъяснения по росту заболеваемости коронавирусом в Приморье

16 июня 2020, 02:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Краевой Роспотребнадзор объяснил причины резкого роста числа заболевших коронавирусом. Так, в первой декаде июня многие могли наблюдать настоящий скачок заболеваемости в регионе.

Специалисты связывают это с тем, что часть жителей посещала религиозные учреждения различных конфессий — как правило, это происходит довольно большими группами.

Также часть сотрудников вышла на работу в офисы, что также предполагает постоянный контакт. Следующей причиной специалисты называют заболевание, которое передается между домочадцами. Свою роль сыграло и активное посещение мест отдыха без масок, перчаток и соблюдения дистанции.

«Также отмечается рост числа бессимптомных носителей. Таких людей ничего не беспокоит, они живут привычной жизнью, при этом распространяя вирус».

Все это, уточнили в ведомстве, стало причиной продления режима повышенной готовности в регионе до 30 июня. Это касается как физических лиц, так и предприятий — все озвученные ранее требования по масочному режиму, дистанцированию и обязательной дезинфекции рук и поверхностей сохраняется.

#Новости#Общество#COVID-19
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