Роспотребнадзор дал разъяснения по росту заболеваемости коронавирусом в Приморье

Все это, уточнили в ведомстве, стало причиной продления режима повышенной готовности в регионе до 30 июня. Это касается как физических лиц, так и предприятий — все озвученные ранее требования по масочному режиму, дистанцированию и обязательной дезинфекции рук и поверхностей сохраняется.