«Эпичная битва» — приморцы обсуждают драку пенсионерок с девушками за цветы

Представительницы старшего поколения успешно выгнали разорительниц с придомовой территории. Однако, позже словесный конфликт перерос в драку. Одна из девушек попыталась схватить за волосы пенсионерку, однако получила резкий отпор. Чем закончился конфликт — осталось за кадром. Видео с «битвой» разместил очевидец в паблике dps_vl125.