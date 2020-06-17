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Posted 17 июня 2020, 04:07

Published 17 июня 2020, 04:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Эпичная битва» — приморцы обсуждают драку пенсионерок с девушками за цветы

«Эпичная битва» — приморцы обсуждают драку пенсионерок с девушками за цветы

17 июня 2020, 04:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В одном из популярных пабликов появилось видео, где пьяные девушки решили разорить клумбу. Выручать свои труды поспешили местные жительницы. Большинство приморцев поддержали пенсионерок.

Представительницы старшего поколения успешно выгнали разорительниц с придомовой территории. Однако, позже словесный конфликт перерос в драку. Одна из девушек попыталась схватить за волосы пенсионерку, однако получила резкий отпор. Чем закончился конфликт — осталось за кадром. Видео с «битвой» разместил очевидец в паблике dps_vl125.

Комментаторы в большинстве своем встали на сторону хозяек клумб.

«Правильно сделали! А какое право эти имели рвать? Не они сажали и трудились — не им и срывать!»;

«Молодцы бабушки, защищают свои труды!»;

«Мужики девками не дарят цветы, вот они и срывают!»;

«Бабок лучше не трогать — самая крутая дворовая мафия!»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дети активно играют на недавно установленных в городе топиарных фигурах. Горожане возмущены, в первую очередь, поступком родителей, которые пренебрежительно относятся к элементам городского благоустройства.

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#Новости#Владивосток
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