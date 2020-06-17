«Эпичная битва» — приморцы обсуждают драку пенсионерок с девушками за цветы

Posted 17 июня 2020, 04:07
Published 17 июня 2020, 04:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Представительницы старшего поколения успешно выгнали разорительниц с придомовой территории. Однако, позже словесный конфликт перерос в драку. Одна из девушек попыталась схватить за волосы пенсионерку, однако получила резкий отпор. Чем закончился конфликт — осталось за кадром. Видео с «битвой» разместил очевидец в паблике dps_vl125.
Комментаторы в большинстве своем встали на сторону хозяек клумб.
«Правильно сделали! А какое право эти имели рвать? Не они сажали и трудились — не им и срывать!»;
«Молодцы бабушки, защищают свои труды!»;
«Мужики девками не дарят цветы, вот они и срывают!»;
«Бабок лучше не трогать — самая крутая дворовая мафия!»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дети активно играют на недавно установленных в городе топиарных фигурах. Горожане возмущены, в первую очередь, поступком родителей, которые пренебрежительно относятся к элементам городского благоустройства.