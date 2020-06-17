Где в Приморье можно пройти тест на коронавирус: 15 лабораторий

Posted 17 июня 2020, 04:49
Published 17 июня 2020, 04:49
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В краевом Минздраве отметили, что сегодня пройти тест на коронавирус можно в 15 лабораториях края. Семь из них — федеральные, еще пять находятся в ведомстве региона. Кроме того, диагностику можно пройти и в частных клиниках — в крае таких три. Вскоре тестирование будут делать и на базе Краевой станции переливания крови.
Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.
Первый замминистра главы минздрава Приморья Тамара Курченко отметила, что лаборатория Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии стала одной из первых, где приморцы смогли пройти проверку на наличие опасной болезни.
«В дальнейшем к ним присоединились и другие лаборатории крупных лечебных учреждений — перинатального центра, кожно-венерологического диспансера, центра по профилактике и борьбе со СПИД и ряд других», — подчеркнула замминистра.
Стоит отметить, что в течение суток в лабораториях проводят около 30-100 тестов.
ПЦР-диагностика в первую очередь предназначена для заболевших с пневмонией, симптомами коронавируса, сложным течением ОРВИ и контактных с пациентом людей.
Напомним, что с этой недели 10 лабораторий в Приморье выполняют новый вид тестов — ИФА, который может прогнозировать развитие эпидемии и определить имунный статус. Такие тесты, в первую очередь, предназначены для медиков — как непосредственно работающих с больными, так и сотрудников скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, жителей просят не собираться большими группами, использовать маски и соблюдать «социальную дистанцию».