Где в Приморье можно пройти тест на коронавирус: 15 лабораторий

В краевом Минздраве отметили, что сегодня пройти тест на коронавирус можно в 15 лабораториях края. Семь из них — федеральные, еще пять находятся в ведомстве региона. Кроме того, диагностику можно пройти и в частных клиниках — в крае таких три. Вскоре тестирование будут делать и на базе Краевой станции переливания крови.