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Posted 17 июня 2020, 03:33

Published 17 июня 2020, 03:33

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Первая после карантина галерея открылась во Владивостоке

Первая после карантина галерея открылась во Владивостоке

17 июня 2020, 03:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Галерея современного искусства «Арка» открылась во Владивостоке после долгого периода нерабочих дней. Первой выставкой, которую в живую смогут увидеть жители и гости приморской столицы, стала экспозиция художника и дизайнера Маши Ламзиной.

Как отмечает представитель галереи, выставка «Я — лес» открылась сначала в онлайн-режиме 22 мая. Такой формат включал в себя презентации в различных digital-форматах. Также желающие могли ознакомиться с релизом искусствоведа Адель Ким.

Всего на выставке представлено 33 экспоната. Дизайнер выбрал необычное размещение для своей экспозиции — некоторые творения Ламзиной разместились на полу, отдельные экспонаты висят почти на потолке, а другие находятся на уровне человеческого роста.

Все работы Маши Ламзиной выполены краской на текстиле, а техника исполнения говорит о самобытности и необычности данного проекта. С 16 июня жители Владивостока имеют возможность увидеть неординарную экспозицию собственными глазами.

#Новости#Общество#Владивосток#Искусство#Современное искусство
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