Первая после карантина галерея открылась во Владивостоке

Posted 17 июня 2020, 03:33
Published 17 июня 2020, 03:33
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как отмечает представитель галереи, выставка «Я — лес» открылась сначала в онлайн-режиме 22 мая. Такой формат включал в себя презентации в различных digital-форматах. Также желающие могли ознакомиться с релизом искусствоведа Адель Ким.
Всего на выставке представлено 33 экспоната. Дизайнер выбрал необычное размещение для своей экспозиции — некоторые творения Ламзиной разместились на полу, отдельные экспонаты висят почти на потолке, а другие находятся на уровне человеческого роста.
Все работы Маши Ламзиной выполены краской на текстиле, а техника исполнения говорит о самобытности и необычности данного проекта. С 16 июня жители Владивостока имеют возможность увидеть неординарную экспозицию собственными глазами.