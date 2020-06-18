Кинологи и служебные собаки готовятся к профессиональному празднику

Posted 18 июня 2020, 05:24
Published 18 июня 2020, 05:24
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в пресс-службе приморской полиции, в этот день кинологические подразделения МВД РФ отмечают свой «день рождения». Питомник полицейских сыскных собак был впервые открыт в России в 1909 году.
Сейчас в зональном центре кинологической службы в Приморье зарегистрирована 31 собака. Все они исправно выполняют свои обязанности по охране, розыску опасных веществ и предметов и поиску подозреваемых.
Кинологи рассказывают, что в среднем собака служит восемь лет, после чего отправляется на заслуженную пенсию. Все это время животное проводит с напарником-человеком — знакомятся они, когда щенку исполняется полгода. Задача кинолога — воспитать себе достойного сослуживца и друга — ведь для того, чтобы собака хорошо сработалась, человек и четвероногий полицейский должны безоговорочно доверять друг другу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как служебная собака Энджи нашла сумку с деньгами, которую житель Партизанска отнял у 79-летней женщины. Когда на вызов приехала полиция, Энджи вывела своих «коллег» к недостроенному зданию, в подвале которого прятался подозреваемый — при нем была и сумка пенсионерки.