Кинологи и служебные собаки готовятся к профессиональному празднику

Кинологи рассказывают, что в среднем собака служит восемь лет, после чего отправляется на заслуженную пенсию. Все это время животное проводит с напарником-человеком — знакомятся они, когда щенку исполняется полгода. Задача кинолога — воспитать себе достойного сослуживца и друга — ведь для того, чтобы собака хорошо сработалась, человек и четвероногий полицейский должны безоговорочно доверять друг другу.