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Posted 18 июня 2020, 05:24

Published 18 июня 2020, 05:24

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Кинологи и служебные собаки готовятся к профессиональному празднику

Кинологи и служебные собаки готовятся к профессиональному празднику

18 июня 2020, 05:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Полиция
В силовых службах ежедневно работают тысячи людей, следя за порядком и безопасностью населения. Однако, не стоит забывать о неоценимой помощи, которую им оказывают четвероногие «коллеги» — специально обученные собаки, которые 21 июня празднуют свой «профессиональный праздник».

Как рассказали в пресс-службе приморской полиции, в этот день кинологические подразделения МВД РФ отмечают свой «день рождения». Питомник полицейских сыскных собак был впервые открыт в России в 1909 году.

Сейчас в зональном центре кинологической службы в Приморье зарегистрирована 31 собака. Все они исправно выполняют свои обязанности по охране, розыску опасных веществ и предметов и поиску подозреваемых.

Кинологи рассказывают, что в среднем собака служит восемь лет, после чего отправляется на заслуженную пенсию. Все это время животное проводит с напарником-человеком — знакомятся они, когда щенку исполняется полгода. Задача кинолога — воспитать себе достойного сослуживца и друга — ведь для того, чтобы собака хорошо сработалась, человек и четвероногий полицейский должны безоговорочно доверять друг другу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как служебная собака Энджи нашла сумку с деньгами, которую житель Партизанска отнял у 79-летней женщины. Когда на вызов приехала полиция, Энджи вывела своих «коллег» к недостроенному зданию, в подвале которого прятался подозреваемый — при нем была и сумка пенсионерки.

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#Новости#Общество#Полиция
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