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Posted 18 июня 2020, 02:17

Published 18 июня 2020, 02:17

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Мишустин отменил приказ о порядке регистрации маломерных судов

Мишустин отменил приказ о порядке регистрации маломерных судов

18 июня 2020, 02:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал приказ о признании недействительными 450 актов, которые уже устарели. Среди них оказался документ регламентирующий регистрацию маломерных судов.

Согласно сообщению Правительства России, более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельные положения признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.

Среди этих документов есть как бесполезные, например правила ремонта холодильников или нормы усушки мяса, так и важные документы, такие как приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году.

В краевом МЧС пояснили, что этим приказом уже давно никто не пользуется. Пресс-секретарь службы отметил, что на сегодняшний день используются другие документы и нормативные акты.

Подлежащие отмене документы были приняты с 1946 по 1991 год. В начале 2020 года Минюст подготовил проект, предлагающий признать более 2,4 тысяч актов советского периода.

#Новости#Власть
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