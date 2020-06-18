Осторожно: В Приморье выявлены очаги заражения COVID-19

Напомним, что с начала пандемии в крае стало известно о 3270 новых случаях заболевания. Темп прироста находится на отметке в 3,2%. За последние сутки скончался 89-летний житель Владивостока. Как отмечают медики, мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии и умер на второй день госпитализации от остановки сердца.