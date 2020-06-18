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Posted 18 июня 2020, 03:08

Published 18 июня 2020, 03:08

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Осторожно: В Приморье выявлены очаги заражения COVID-19

Осторожно: В Приморье выявлены очаги заражения COVID-19

18 июня 2020, 03:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Коронавирус продолжает свирепствовать в Приморском крае – только за последние сутки стало известно о 101 новом заболевшем. Еще один житель региона погиб от опасной инфекции. В краевом правительстве рассказали, какие районы Приморья вошли в «красную зону» по заболеваемости.

Cогласно темпам прироста заболевших, самыми проблемными являются Владивосток – тут за сутки коронавирус выявили у 77 из 101 человека. Также высокий рост наблюдается в Уссурийске. В Михайловском и Пограничном районах известно о двух и одном новом пациенте с положительным тестом соответственно.

Кроме того, в «желтой зоне» находятся Шкотовский районе, Арсеньеве и Артёме. В них прирост составляет в среднем 3 человека за сутки.

«Нужно усилить работу административных комиссий, чтобы локализовать очаговые вспышки заболевания. Допускать распространения вируса нельзя», - заявил об этой ситуации глава Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, что с начала пандемии в крае стало известно о 3270 новых случаях заболевания. Темп прироста находится на отметке в 3,2%. За последние сутки скончался 89-летний житель Владивостока. Как отмечают медики, мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии и умер на второй день госпитализации от остановки сердца.

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#Новости#Общество#COVID-19
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