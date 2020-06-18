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Posted 18 июня 2020, 05:07

Published 18 июня 2020, 05:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Приём заявлений от желающих голосовать не по месту жительства завершится 21 июня

18 июня 2020, 05:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Через три дня, 21 июня, истекает срок подачи заявлений на голосование для тех, кто намерен изъявлять свою волю не по месту регистрации, а там, где будет удобнее. Такую возможность россиянам предоставил механизм «Мобильный избиратель». Само голосование по обновляемой Конституции будет проходить с 25 по 30 июня и 1 июля.

Возможность голосовать, выбирая наиболее удобное место, уже хорошо зарекомендовала себя в практике российского плебисцита. Для этого нужно всего лишь своевременно подать заявление, причём любым из нескольких способов: через МФЦ, территориальные участковые комиссии или в электронном виде через портал госуслуг. Приём заявлений начался 5 июня. Несколько дней перед самым началом голосования понадобятся избиркомам, чтобы внести данные заявителей в базу на указанных участках.

В Приморском крае ожидается относительно высокая для региона явка, это позволяют прогнозировать данные социологических опросов и статистика проходивших ранее голосований общефедерального уровня. Предварительное изучение общественного мнения показало, что 61,4% жителей̆ Приморского края поддерживают поправки к Конституции Российской Федерации и готовы проголосовать за внесенные предложения. Более 40% опрошенных приморцев ответили, что примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, потому что это их гражданский долг.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что инициатором поправок в основной закон страны выступил президент России Владимир Путин. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию глава государства предложил закрепить социальные гарантии в Конституции, сделав этот документ в большей степени отвечающим современным реалиям.

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#Новости#Общество#Россия#Конституция
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