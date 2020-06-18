Приём заявлений от желающих голосовать не по месту жительства завершится 21 июня

Posted 18 июня 2020, 05:07
Published 18 июня 2020, 05:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Возможность голосовать, выбирая наиболее удобное место, уже хорошо зарекомендовала себя в практике российского плебисцита. Для этого нужно всего лишь своевременно подать заявление, причём любым из нескольких способов: через МФЦ, территориальные участковые комиссии или в электронном виде через портал госуслуг. Приём заявлений начался 5 июня. Несколько дней перед самым началом голосования понадобятся избиркомам, чтобы внести данные заявителей в базу на указанных участках.
В Приморском крае ожидается относительно высокая для региона явка, это позволяют прогнозировать данные социологических опросов и статистика проходивших ранее голосований общефедерального уровня. Предварительное изучение общественного мнения показало, что 61,4% жителей̆ Приморского края поддерживают поправки к Конституции Российской Федерации и готовы проголосовать за внесенные предложения. Более 40% опрошенных приморцев ответили, что примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, потому что это их гражданский долг.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что инициатором поправок в основной закон страны выступил президент России Владимир Путин. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию глава государства предложил закрепить социальные гарантии в Конституции, сделав этот документ в большей степени отвечающим современным реалиям.