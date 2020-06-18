Приём заявлений от желающих голосовать не по месту жительства завершится 21 июня

Возможность голосовать, выбирая наиболее удобное место, уже хорошо зарекомендовала себя в практике российского плебисцита. Для этого нужно всего лишь своевременно подать заявление, причём любым из нескольких способов: через МФЦ, территориальные участковые комиссии или в электронном виде через портал госуслуг. Приём заявлений начался 5 июня. Несколько дней перед самым началом голосования понадобятся избиркомам, чтобы внести данные заявителей в базу на указанных участках.