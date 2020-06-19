Мы с тобой одной крови: тест ИФА покажет у кого в Приморье хороший иммунитет

Posted 19 июня 2020, 05:54
Published 19 июня 2020, 05:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
После регистрации на сайте, на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер придет приглашение сдать кровь из вены на анализ (с указанием адреса и времени).
Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем. А первыми тестирование прошли медицинские работники, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируя с больными.
Забота о здоровье приморцев может стать более ощутимой после принятия поправок к Конституции России. Основной закон обяжет чиновников всех уровней власти: от федеральных, до местного самоуправления обеспечить каждому жителю страны качественную и доступную медицинскую помощь. Именно с этой целью предлагается внести изменения в статьи 72-ю и 132-ю.
Цитируем. Статья 72-я гласит, что «В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…».
А статья 132 предусматривает, что ««органы местного самоуправления…обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи».
Кстати, для обеспечения безопасности здоровья граждан на избирательных участках будут приняты все необходимые меры санитарной защиты. В частности, на каждом из них организуют пункт температурного контроля и при входе в помещение для голосования разместят дезинфицирующий коврик. Все участники голосования, члены избирательных комиссий и иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сам участок для голосования в течение дня будет обрабатываться дезинфицирующими растворами.
Правительство Приморского края опубликовало данные об оценках населением работы региональных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Больше половины жителей региона (61,6%) считают, что краевые власти предпринимают достаточные и адекватные меры по борьбе с коронавирусом. В то же время, как отметил заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников, практически каждый шестой из опрашиваемых счел принимаемые меры недостаточными.
— Опрос показал хороший уровень информированности населения о поправках и, самое главное, понимание их сути гражданами, что является своеобразным индикатором работы региональных властей и избирательной комиссии края, — подчеркнул Роман Охотников.
И лишь 13,9% считают меры избыточными. По странному совпадению именно такое же количество протоколов (более 11 тысяч) выписали полицейские с начала самоизоляции приморцам, нарушившим соблюдение необходимых санитарных норм в период пандемии. Остальные жители края демонстрируют хорошую осведомленность об эпидемиологической обстановке, продолжая соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Отметим, что среди мер, предпринимаемых региональными властями по сдерживанию пандемии стали ежедневные оперативные штабные совещания, которые проводит губернатор края. Это позволяет в динамике наблюдать за темпами роста заражения COVID-19 и принимать упреждающие меры. Так, на базе краевого кожно-венерологического диспансера развернуто отделение на 100 коек для пациентов с легкой формой COVID-19. А в «дальзаводской» больнице коек насчитывается 400, из них 140 — с ИВЛ. Как уточнила главный врач больницы Елена Новицкая, штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов.
— Больница и в «мирное время» выполняла очень важную функцию по оказанию экстренной помощи жителям Владивостока. К примеру, по неврологии «дальзаводская» — единственная в городе, которая оказывала круглосуточную экстренную помощь. Поэтому весь коллектив, обладающий уникальными компетенциями, продолжит оказывать помощь по своему профилю, — отметила Елена Новицкая.
Всего в Приморье развернуто несколько ковидных госпиталей — во Владивостоке, Уссурийске и Находке, с общим количеством коек 1393. Это дало региону большой запас прочности и позволило, сохраняя режим повышенной готовности, перейти к поэтапному снятию ограничений по коронавирусу.