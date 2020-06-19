Мы с тобой одной крови: тест ИФА покажет у кого в Приморье хороший иммунитет

Отметим, что среди мер, предпринимаемых региональными властями по сдерживанию пандемии стали ежедневные оперативные штабные совещания, которые проводит губернатор края. Это позволяет в динамике наблюдать за темпами роста заражения COVID-19 и принимать упреждающие меры. Так, на базе краевого кожно-венерологического диспансера развернуто отделение на 100 коек для пациентов с легкой формой COVID-19. А в «дальзаводской» больнице коек насчитывается 400, из них 140 — с ИВЛ. Как уточнила главный врач больницы Елена Новицкая, штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов.