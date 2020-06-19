Выходные испорчены: на Приморье идёт стихия с грозой и градом

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в дальневосточной столице сильный дождь начнётся уже с утра в воскресенье. По предварительным подсчётам, в этот день на территории города может выпасть от 15 до 35 мм осадков менее чем за 12 часов. К понедельнику, 22 июня, ливни лишь усилятся: во Владивостоке ожидается выпадение до 49 мм осадков менее чем за 12 часов.