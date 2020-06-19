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Posted 19 июня 2020, 12:35

Published 19 июня 2020, 12:35

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Выходные испорчены: на Приморье идёт стихия с грозой и градом

19 июня 2020, 12:35
В предстоящие выходные погода не порадует приморцев: синоптики обещают жителям края дожди с грозами и сильным ветром, похолодание и даже град.

Так, во Владивостоке погода начала портиться уже ближе к вечеру в пятницу, 19 июня. В городе ощутимо похолодало, поднялся ветер.

Как сообщает портал «Примпогода», в ночь на субботу атмосферное давление будет расти. Столбики термометров упадут ещё на 1-3 градуса по сравнению с предыдущим днём. Во второй половине дня в западной части региона местами начнутся дожди.

Однако по-настоящему сильные осадки ожидаются в воскресенье, 21 июня. В этот день по территории всего края будут идти дожди. Ситуацию усугубит сильный ветер, в отдельных районах возможны грозы и град.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в дальневосточной столице сильный дождь начнётся уже с утра в воскресенье. По предварительным подсчётам, в этот день на территории города может выпасть от 15 до 35 мм осадков менее чем за 12 часов. К понедельнику, 22 июня, ливни лишь усилятся: во Владивостоке ожидается выпадение до 49 мм осадков менее чем за 12 часов.

Напомним, ранее приморские спасатели предупредили жителей региона о возможных опасностях, связанных с непогодой. Сотрудники МЧС сообщают о крайне неблагоприятной обстановке в крае в период с 21 по 22 июня.

#Новости#Общество
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