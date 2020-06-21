Дал угла: гонщик разнес тротуар в центре Владивостока

Posted 21 июня 2020, 00:40
Published 21 июня 2020, 00:40
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Так, в самом центре дальневосточной столицы в районе улицы Алеутской на мокрой дороге перевернулся автомобиль.
Фотографии с места событий были опубликованы в Instagram-паблике dpscontrol_125rus.
Происшествие случилось в районе дома №52. По всей вероятности, водитель не справился с управлением на мокром асфальте. Машину развернуло, она перевернулась и завалилась набок, при этом иномарка снесла несколько столбиков, отделяющих тротуар от проезжей части.
Это подтверждается и видео, опубликованном на странице другого Instagram-паблика – dps_patrul. О пострадавших в ДТП не сообщается.
Подписчики пабликов незамедлительно принялись комментировать случившееся:
«Компактно припарковался»,
«Мои поздравления любителям большой скорости в дождь»,
«Сейчас ещё за столбики нарисуют больную сумму», - реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ночью и утром в дальневосточной столице прошли сильные дожди. Днем возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный сильный, утром и в первой половине дня очень сильный. Будет прохладно: днём в краевом центре столбики термометров не поднимутся выше +14°C.