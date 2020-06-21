vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2020, 00:40

Published 21 июня 2020, 00:40

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Дал угла: гонщик разнес тротуар в центре Владивостока

21 июня 2020, 00:40
Сюжет
Происшествие
Несколько серьёзных аварий уже произошло утром во Владивостоке.

Так, в самом центре дальневосточной столицы в районе улицы Алеутской на мокрой дороге перевернулся автомобиль.

Фотографии с места событий были опубликованы в Instagram-паблике dpscontrol_125rus.

Происшествие случилось в районе дома №52. По всей вероятности, водитель не справился с управлением на мокром асфальте. Машину развернуло, она перевернулась и завалилась набок, при этом иномарка снесла несколько столбиков, отделяющих тротуар от проезжей части.

Это подтверждается и видео, опубликованном на странице другого Instagram-паблика – dps_patrul. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Подписчики пабликов незамедлительно принялись комментировать случившееся:

«Компактно припарковался»,

«Мои поздравления любителям большой скорости в дождь»,

«Сейчас ещё за столбики нарисуют больную сумму», - реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ночью и утром в дальневосточной столице прошли сильные дожди. Днем возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный сильный, утром и в первой половине дня очень сильный. Будет прохладно: днём в краевом центре столбики термометров не поднимутся выше +14°C.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика