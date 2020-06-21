Картина дня в Приморье: стихия, Наливкин на свободе и «перевёртыш» на мокром асфальте

Актёр, играющий депутата Виталия Наливкина, вышел из спецприёмника, где он провёл пять суток за «мелкое хулиганство». А уже через несколько часов в социальных сетях появился видеоролик. В нём Виталий Наливкин выразил благодарность за поддержку представителям СМИ, блогерам и всем жителям края. Он также поблагодарил сотрудников ОМВД города Уссурийска за «внимание к организации». «Только благодаря им о нас узнало больше людей, и мы вышли на общероссийский уровень», - сказал Виталий Наливкин.