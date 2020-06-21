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Posted 21 июня 2020, 11:51

Published 21 июня 2020, 11:51

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Картина дня в Приморье: стихия, Наливкин на свободе и «перевёртыш» на мокром асфальте

21 июня 2020, 11:51
Самые интересные события воскресенья – в обзоре «Восток-Медиа»

Во власти стихии

Приморье находится во власти стихии. Сильные дожди со шквальным ветром обрушились на край в ночь на воскресенье, 21 июня. Днём непогода не отступила. Во Владивостоке штормовой ветер повалил несколько деревьев. Осадки испортят и первый день новой рабочей недели, а в ночь на понедельник, 22 июня, на большей части края ожидается дождь, местами сильный с количеством осадков от 15 до 40 мм за 12 часов.

Наливкин на свободе

Актёр, играющий депутата Виталия Наливкина, вышел из спецприёмника, где он провёл пять суток за «мелкое хулиганство». А уже через несколько часов в социальных сетях появился видеоролик. В нём Виталий Наливкин выразил благодарность за поддержку представителям СМИ, блогерам и всем жителям края. Он также поблагодарил сотрудников ОМВД города Уссурийска за «внимание к организации». «Только благодаря им о нас узнало больше людей, и мы вышли на общероссийский уровень», - сказал Виталий Наливкин.

Кульбит на асфальте

Дождь, мокрый асфальт и превышение скорости стали причиной нескольких серьёзных аварий в воскресенье во Владивостоке. Так, в самом центре дальневосточной столицы в районе улицы Алеутской на мокрой дороге перевернулся автомобиль. По всей вероятности, водитель превысил скоростной режим и в результате не справился с управлением, после чего машина перевернулась.

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