Картина дня в Приморье: стихия, Наливкин на свободе и «перевёртыш» на мокром асфальте

Posted 21 июня 2020, 11:51
Published 21 июня 2020, 11:51
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Во власти стихии
Приморье находится во власти стихии. Сильные дожди со шквальным ветром обрушились на край в ночь на воскресенье, 21 июня. Днём непогода не отступила. Во Владивостоке штормовой ветер повалил несколько деревьев. Осадки испортят и первый день новой рабочей недели, а в ночь на понедельник, 22 июня, на большей части края ожидается дождь, местами сильный с количеством осадков от 15 до 40 мм за 12 часов.
Наливкин на свободе
Актёр, играющий депутата Виталия Наливкина, вышел из спецприёмника, где он провёл пять суток за «мелкое хулиганство». А уже через несколько часов в социальных сетях появился видеоролик. В нём Виталий Наливкин выразил благодарность за поддержку представителям СМИ, блогерам и всем жителям края. Он также поблагодарил сотрудников ОМВД города Уссурийска за «внимание к организации». «Только благодаря им о нас узнало больше людей, и мы вышли на общероссийский уровень», - сказал Виталий Наливкин.
Кульбит на асфальте
Дождь, мокрый асфальт и превышение скорости стали причиной нескольких серьёзных аварий в воскресенье во Владивостоке. Так, в самом центре дальневосточной столицы в районе улицы Алеутской на мокрой дороге перевернулся автомобиль. По всей вероятности, водитель превысил скоростной режим и в результате не справился с управлением, после чего машина перевернулась.