Приморцам рассказали о погоде в день проведения парада Победы

Posted 20 июня 2020, 23:48
Published 20 июня 2020, 23:48
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По информации на портале «Примпогода», в понедельник и вторник Приморье по-прежнему будет находиться под влиянием фронтальных разделов.
На большей территории региона будут продолжаться дожди, в отдельных районах осадки будут сильными. Возможны грозы и даже град.
В крае по-прежнему будет прохладно: по ночам температура воздуха составит лишь +3…+14 °C, днём столбики термометров поднимутся до +10…+22 °С.
Однако в середине недели погода изменится. Над Приморьем начнётся рост атмосферного давления. Как обещают синоптики, 24 июня, в день проведения парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, осадков не ожидается, небо прояснится.
В континентальных районах днём воздух прогреется до +19…+27 °С, но на побережье по-прежнему будет прохладно – +10…+17 °С.
Во Владивостоке в понедельник, 22 июня, будет по-прежнему ветрено, временами будет идти дождь. В дальнейшем погода немного улучшится, однако в дальневосточной столице будет продолжать дуть сильный южный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём. В этот день в России пройдут парады Победы, которые не состоялись 9 мая из-за коронавируса.