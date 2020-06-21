Угроза: мощный циклон может накрыть Приморье на будущей неделе

Так, сообщается, что вслед за стихией, обрушившейся на край 21 июня, регион ждёт новая напасть: с 25 по 26 июня в Приморье снова могут пройти сильные дожди. Из-за обильных осадков есть вероятность, что край окажется перед угрозой наводнения в конце месяца.