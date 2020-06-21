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Posted 21 июня 2020, 07:51

Published 21 июня 2020, 07:51

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Угроза: мощный циклон может накрыть Приморье на будущей неделе

21 июня 2020, 07:51
Мощный циклон может накрыть Приморье на следующей неделе, с 25 по 26 июня.

Информация об этом появилась на сайте по наблюдению за погодой в Приморье и на Дальнем Востоке «Маглипогода».

Так, сообщается, что вслед за стихией, обрушившейся на край 21 июня, регион ждёт новая напасть: с 25 по 26 июня в Приморье снова могут пройти сильные дожди. Из-за обильных осадков есть вероятность, что край окажется перед угрозой наводнения в конце месяца.

«В связи с выходом на Приморский край активного фронта в период с 21 по 23 июня и вероятностью выхода мощного циклона на Приморский край в период с 25 по 26 июня, в Приморье есть угроза наводнения в конце июня», - сообщает «Маглипогода».

Информация о плохой погоде на новой рабочей неделе во Владивостоке подтверждается и в стандартном приложении погоды на iPhone.

Напомним, ранее приморские спасатели предупредили жителей региона о возможных опасностях, связанных с непогодой. Сотрудники МЧС сообщают о крайне неблагоприятной обстановке в крае в период с 21 по 22 июня. В связи с сильным ветром приморцев просят не прятаться от дождя под деревьями и рекламными конструкциями.

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