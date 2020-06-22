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Posted 22 июня 2020, 02:01

Published 22 июня 2020, 02:01

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Дистресс-синдром: как коронавирус за сутки погубил 3 женщин в Приморье

Дистресс-синдром: как коронавирус за сутки погубил 3 женщин в Приморье

22 июня 2020, 02:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В правительстве Приморья рассказали, от чего за минувшие сутки скончались три пациента с коронавирусом. За жизни женщин боролись до последнего.

В крае зарегистрировано ещё 3 летальных исхода из-за «ковида». За всё время коронавирус в крае унёс жизни уже 36 человек.

Как во время заседания оперштаба объяснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, две из трёх скончавшихся — контактные из Уссурийска. Одной из них было 57 лет. Из-за сопутствующих болезней состояние пациентки резко ухудшилось, врачи оказались бессильны. Второй погибшей было 92 года. Она находилась в стационаре, ситуацию усугубила дыхательная недостаточность.

«Ещё одна пациентка 65 лет попала в госпиталь на скорой помощи. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но случился острый деспираторный дистресс-синдром», — объяснила Детсковская.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что количество летальных случаев от коронавируса в Приморье всего за сутки увеличилось до 36. Ещё у 90 человек диагноз подтвердился (3 643 за всё время).

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#Новости#Общество#COVID-19
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