Дистресс-синдром: как коронавирус за сутки погубил 3 женщин в Приморье

Как во время заседания оперштаба объяснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, две из трёх скончавшихся — контактные из Уссурийска. Одной из них было 57 лет. Из-за сопутствующих болезней состояние пациентки резко ухудшилось, врачи оказались бессильны. Второй погибшей было 92 года. Она находилась в стационаре, ситуацию усугубила дыхательная недостаточность.