Дистресс-синдром: как коронавирус за сутки погубил 3 женщин в Приморье

Posted 22 июня 2020, 02:01
Published 22 июня 2020, 02:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В крае зарегистрировано ещё 3 летальных исхода из-за «ковида». За всё время коронавирус в крае унёс жизни уже 36 человек.
Как во время заседания оперштаба объяснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, две из трёх скончавшихся — контактные из Уссурийска. Одной из них было 57 лет. Из-за сопутствующих болезней состояние пациентки резко ухудшилось, врачи оказались бессильны. Второй погибшей было 92 года. Она находилась в стационаре, ситуацию усугубила дыхательная недостаточность.
«Ещё одна пациентка 65 лет попала в госпиталь на скорой помощи. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но случился острый деспираторный дистресс-синдром», — объяснила Детсковская.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что количество летальных случаев от коронавируса в Приморье всего за сутки увеличилось до 36. Ещё у 90 человек диагноз подтвердился (3 643 за всё время).