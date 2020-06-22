Ежемесячная выплата многодетным в Приморье составляет более 14 тысяч рублей

Важно ещё и то, что заявление на выплату, даже оформленное не позже 6 месяцев после рождения малыша, даст право на получение пособия с момента его рождения. Если оформить позже, то расчёт будет сделан со дня подачи заявления. Подать заявление на выплату можно через портал «Госуслуги» или социальный портал Приморского края, а также в МФЦ.