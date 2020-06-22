Ежемесячная выплата многодетным в Приморье составляет более 14 тысяч рублей

Posted 22 июня 2020, 07:23
Published 22 июня 2020, 07:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Право на такую выплату имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает установленной цифры в 36,9 тысячи рублей. Пособие носит заявительный характер, и его нужно переоформлять раз в год. Однако в связи с пандемией коронавируса в нынешнем году до октября переоформление происходит автоматически.
Важно ещё и то, что заявление на выплату, даже оформленное не позже 6 месяцев после рождения малыша, даст право на получение пособия с момента его рождения. Если оформить позже, то расчёт будет сделан со дня подачи заявления. Подать заявление на выплату можно через портал «Госуслуги» или социальный портал Приморского края, а также в МФЦ.
Социальная поддержка семей с детьми, защита семьи, материнства, отцовства и детства стали важными пунктами, предложенными в качестве конституционных поправок, вынесенных на всероссийское голосование 1 июля. В поправке к статье 72 говорится о том, что государство берёт на себя ответственность за создание условий для достойного воспитания детей в семье на федеральном и региональном уровнях. В этой же статье предлагается закрепить обязанность взрослых детей заботиться о своих родителях.
Другая поправка гласит: «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат». Это означает, что все социальные пособия будут защищены от инфляции и год от года станут расти.