«Даже шрамы остаются»: приморцев предупреждают о реальной опасности на острове

Posted 23 июня 2020, 02:40
Published 23 июня 2020, 02:40
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Дети срывают цветы. А родители даже не знают, что это опасное растение. Сама видела, как девочка сорвала и нюхала цветы. Я предупредила родителей. Но, похоже, мне не особенно поверили», — пишет автор поста в паблике pogoda_25_region.
Комментаторы поддержали автора сообщения.
«Очень опасно! Вплоть до смертельных случаев»;
«От борщевика довольно сильные ожоги, даже шрамы потом иногда остаются»;
«Он и в городе часто попадается. Нужно быть осторожным с ним»;
Отметим, хотя в Приморье проблема борщевика не стоит особенно остро, в центральной части России растение уничтожают активно и централизованно. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правительство Ленинградской области выделило из регионального бюджета 20,2 миллиона рублей на борьбу с борщевиком.
Эта сумма будет распределена между 68 муниципальными образованиями 16 районов.