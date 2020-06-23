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Posted 23 июня 2020, 02:40

Published 23 июня 2020, 02:40

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Даже шрамы остаются»: приморцев предупреждают о реальной опасности на острове

«Даже шрамы остаются»: приморцев предупреждают о реальной опасности на острове

23 июня 2020, 02:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Владивостока заметила, что в бухте Новик на острове Русский выросло большое количество борщевика — сейчас ядовитое растение цветет, привлекая внимание детей.

«Дети срывают цветы. А родители даже не знают, что это опасное растение. Сама видела, как девочка сорвала и нюхала цветы. Я предупредила родителей. Но, похоже, мне не особенно поверили», — пишет автор поста в паблике pogoda_25_region.

Комментаторы поддержали автора сообщения.

«Очень опасно! Вплоть до смертельных случаев»;

«От борщевика довольно сильные ожоги, даже шрамы потом иногда остаются»;

«Он и в городе часто попадается. Нужно быть осторожным с ним»;

Отметим, хотя в Приморье проблема борщевика не стоит особенно остро, в центральной части России растение уничтожают активно и централизованно. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правительство Ленинградской области выделило из регионального бюджета 20,2 миллиона рублей на борьбу с борщевиком.

Эта сумма будет распределена между 68 муниципальными образованиями 16 районов.

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#Новости#Общество#Владивосток
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