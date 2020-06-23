НДФЛ до 15%: деньги российских миллионеров направят на лечение детей

«Отдельно хочу остановиться на теме, которая выходит за рамки здравоохранения, является чувствительной для всего общества. Это лечение, помощь детям с тяжёлыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Здесь уже действуют соответствующие федеральные и региональные программы, однако родителям не остаётся другой надежды, как помощь благотворительных фондов, или другого выхода нет, как самим собирать деньги на лечение через Интернет. Я искренне хочу поблагодарить всех, кто откликается, но здесь необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой», - сказал президент.