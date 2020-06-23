НДФЛ до 15%: деньги российских миллионеров направят на лечение детей

Posted 23 июня 2020, 15:18
Published 23 июня 2020, 15:18
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Об этом глава государства заявил в ходе своего очередного обращения к жителям страны во вторник, 23 июня. Выступление транслировалось на канале «Россия-24».
Ввести такую меру глава государства предложил с 1 января будущего года. По словам российского лидера, она даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Эти средства, по словам Владимира Путина, будут направлены на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.
«Отдельно хочу остановиться на теме, которая выходит за рамки здравоохранения, является чувствительной для всего общества. Это лечение, помощь детям с тяжёлыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Здесь уже действуют соответствующие федеральные и региональные программы, однако родителям не остаётся другой надежды, как помощь благотворительных фондов, или другого выхода нет, как самим собирать деньги на лечение через Интернет. Я искренне хочу поблагодарить всех, кто откликается, но здесь необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой», - сказал президент.
Владимир Путин напомнил, что с 2001 года в стране действует плоская шкала налога на доходы физических лиц.
«Её введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково по одной ставке в 13%, на первый взгляд, выглядит даже несправедливо. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налогов увеличилась, причём значительно, эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно не при чем», - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления для решения значимых для общества задач.
«В этой связи предлагаю с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год», - заявил президент России.
Владимир Путин уточнил, что повышенной ставкой будет облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год, но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей. По словам президента, эти средства целевым образом можно будет направить на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями: закупку дорогостоящих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. Владимир Путин подчеркнул: все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть сохранены.
«Средства, о которых я сказал, порядка 60 млрд ежегодно, пойдут именно плюсом, в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение», - сказал Путин.
Президент особо отметил, что в этом вопросе необходимо исключить любую бюрократию, решения об использовании средств должны быть абсолютно открытыми. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, обладают непререкаемым авторитетом и безупречной репутацией.