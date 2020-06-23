«Страшно смотреть»: опасные игры во дворе вызвали массу споров в Приморье

Posted 23 июня 2020, 07:35
Published 23 июня 2020, 07:35
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Женщина серьезно опасается за жизнь и здоровье детей, развлекающих себя подобным образом.
«Родители, донесите уже до своих деток, что нельзя так кататься. Прямо передо мной другой мальчик, делая такой же круг по двору, чуть не влетел под колёса этого белого микроавтобуса. Да, он заехал под кирпич, но это уже другой вопрос», — пишет горожанка.
Женщина рассказала, что в прошлый раз успела окликнуть ребенка, и тот встал с доски. Однако, опасается жительница Приморья, в следующий раз такие игры могут закончится трагедией.
«Никого не учу, никому не в обиду, просто правда страшно. К детям на самокатах и велосипедах это тоже относится».
Комментаторы разделились в мнениях: одни отметили, что тоже играли в детстве во дворе, причем в гораздо более опасных формах, бегали и «немного хулиганили». Другие поддержали автора поста, отметив, что такие развлечения действительно могут закончится плачевно, и родителям стоит объяснить, что проезжая часть — не место для детских игр.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как взрослые приморцы портят места отдыха, как раз предназначенные для детей. Так, жительница Артёма выкладывала в социальных сетях видео с кострищем, которые неизвестные разожгли прямо в беседке на детской площадке.