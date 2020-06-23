«Страшно смотреть»: опасные игры во дворе вызвали массу споров в Приморье

«Родители, донесите уже до своих деток, что нельзя так кататься. Прямо передо мной другой мальчик, делая такой же круг по двору, чуть не влетел под колёса этого белого микроавтобуса. Да, он заехал под кирпич, но это уже другой вопрос», — пишет горожанка.