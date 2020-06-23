vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июня 2020, 11:28

Published 23 июня 2020, 11:28

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

СК

Так не доставайся никому: приморец выстрелил в свою возлюбленную

23 июня 2020, 11:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. СК
В Приморье житель Дальнереченска обвиняется в покушении на убийство женщины. Мотивом преступления послужила ревность.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в ноябре 2019 года.

По версии следствия, 31-летний мужчина выпил, поссорился со своей возлюбленной на почве ревности и решил её убить. Взяв самодельное ружьё, он поехал домой к женщине, где она жила вместе с их совместным ребёнком.

Женщина попыталась образумить ревнивца, однако это ей не удалось: мужчина нажал на курок. По счастливой случайности потерпевшей удалось увернуться, и пуля попала ей в плечо.

Подоспевшие сотрудники скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.

В отношении её гражданского супруга было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство).

В настоящее время расследование завершено. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье 54-летний мужчина подозревается в убийстве своего 60-летнего знакомого. Преступление произошло на почве ревности.

Материалы по теме
В ход пошли трость, кочерга и нож: убийство из ревности произошло в Приморье
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика