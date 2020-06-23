Так не доставайся никому: приморец выстрелил в свою возлюбленную

Posted 23 июня 2020, 11:28
Published 23 июня 2020, 11:28
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в ноябре 2019 года.
По версии следствия, 31-летний мужчина выпил, поссорился со своей возлюбленной на почве ревности и решил её убить. Взяв самодельное ружьё, он поехал домой к женщине, где она жила вместе с их совместным ребёнком.
Женщина попыталась образумить ревнивца, однако это ей не удалось: мужчина нажал на курок. По счастливой случайности потерпевшей удалось увернуться, и пуля попала ей в плечо.
Подоспевшие сотрудники скорой помощи оказали ей медицинскую помощь.
В отношении её гражданского супруга было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство).
В настоящее время расследование завершено. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье 54-летний мужчина подозревается в убийстве своего 60-летнего знакомого. Преступление произошло на почве ревности.