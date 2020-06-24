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Posted 24 июня 2020, 10:05

Published 24 июня 2020, 10:05

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Лучи Победы» озарят ночное небо над Приморьем

«Лучи Победы» озарят ночное небо над Приморьем

24 июня 2020, 10:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Праздничная акция «Лучи Победы» — это простой и доступный для всех приморцев способ почтить память сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в краевой администрации, для участия в акции потребуется не так много — 24 июня в 21.50 подойти к окнам квартир или выйти на балкон с зажженым фонариком в руках.

Участие в акции примут не только жители края: к ним присоединятся ледокол, который стоит на рейде в бухте Золотой Рог, а также судоремонтные заводы в Находке и Славянке.

«Благодаря акции „Лучи Победы“ мы можем зажечь свет нашей памяти в благодарность тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг и подарил нам самый светлый и трогательный праздник — День Победы и сегодняшнее мирное небо над головой», — подчеркнула и. о. директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Стоит отметить, что память в сердцах приморцев будет жить и передаваться из поколение в поколение — однако, защитить её должны не только люди, но и закон. Так, в блоке поправок в Конституцию упоминаются важные моменты, в которых как раз говорится о важности бережного отношения к истории страны и её памятным страницам, важным для каждого жителя России.

Напомним, статья 671 Основного Закона будет выглядеть после принятия поправок следующим образом:

«1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

2.Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

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