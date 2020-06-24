«Лучи Победы» озарят ночное небо над Приморьем

Стоит отметить, что память в сердцах приморцев будет жить и передаваться из поколение в поколение — однако, защитить её должны не только люди, но и закон. Так, в блоке поправок в Конституцию упоминаются важные моменты, в которых как раз говорится о важности бережного отношения к истории страны и её памятным страницам, важным для каждого жителя России.