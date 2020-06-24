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Posted 24 июня 2020, 01:13

Published 24 июня 2020, 01:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье выздоровело от коронавируса 116 человек

В Приморье выздоровело от коронавируса 116 человек

24 июня 2020, 01:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За прошедшие сутки в Приморье стало известно о 83 новых случаях заболевания. При этом, справиться с коронавирусом удалось 116 жителям края.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, всего в регионе зафиксировано 3 811 случаев коронавируса. 2 267 человек уже выздоровели и выписаны.

Помимо этого, еще двое человек погибло от опасной болезни. За последние сутки это были мужчина 62 лет и 46-летняя женщина. Всего от коронавируса скончалось 39 человек с момента начала пандемии.

Напомним, что с 24 июня в Приморье начнут работу гостиницы, экскурсионные парки и снимается пропускной режим с Находки. Кроме того, глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что при снижении заболеваемости уже к выходным могут открыться летние веранды кафе.

#Новости#Общество#COVID-19
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