В Приморье выздоровело от коронавируса 116 человек

Posted 24 июня 2020, 01:13
Published 24 июня 2020, 01:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, всего в регионе зафиксировано 3 811 случаев коронавируса. 2 267 человек уже выздоровели и выписаны.
Помимо этого, еще двое человек погибло от опасной болезни. За последние сутки это были мужчина 62 лет и 46-летняя женщина. Всего от коронавируса скончалось 39 человек с момента начала пандемии.
Напомним, что с 24 июня в Приморье начнут работу гостиницы, экскурсионные парки и снимается пропускной режим с Находки. Кроме того, глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что при снижении заболеваемости уже к выходным могут открыться летние веранды кафе.