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Posted 25 июня 2020, 02:26

Published 25 июня 2020, 02:26

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Июнь в Приморье перевыполнил норму по осадкам: главный удар впереди

Июнь в Приморье перевыполнил норму по осадкам: главный удар впереди

25 июня 2020, 02:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Сильные дожди не прекратятся в Приморье как минимум до завершения рабочей недели. Кроме того, небольшие осадки ожидаются и в выходные дни.

Как сообщили специалисты Примгидромета, в основном дожди будут довольно умеренными, однако, на отдельных территориях края не исключены ливни.

К слову, за июнь в крае уже выпало больше месячной нормы осадков. Как отмечают специалисты, на большей части региона уже выпало от 100 до 180% месячной нормы дождей. Немного меньше нормы выпало только в южных частях края.

Во Владивостоке вплоть до пятницы будут дожди, туман и пасмурная погода. Кроме того, с каждым днем будет немного, но холодать. Так, в среднем температура составит около 15 градусов днем, и 11-14 в ночное время.

Однако, синоптики предупреждают о том, что в выходные дожди не прекратятся полностью — максимум осадков еще впереди.

«Восток-Медиа» писало о том, что обильные дожди часто становятся причиной разлива рек. К примеру, в Яковлевском районе края краевые власти уже ограничили проезд из-за выхода воды из берегов. Проехать может только большегрузный транспорт. При этом высота, говорят специалисты, прибывает. Высота равна 20-40 сантиметрам в зависимости от участка. Ситуация находится под контролем.

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#Новости#Общество#Погода
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