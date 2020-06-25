Июнь в Приморье перевыполнил норму по осадкам: главный удар впереди

Posted 25 июня 2020, 02:26
Published 25 июня 2020, 02:26
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как сообщили специалисты Примгидромета, в основном дожди будут довольно умеренными, однако, на отдельных территориях края не исключены ливни.
К слову, за июнь в крае уже выпало больше месячной нормы осадков. Как отмечают специалисты, на большей части региона уже выпало от 100 до 180% месячной нормы дождей. Немного меньше нормы выпало только в южных частях края.
Во Владивостоке вплоть до пятницы будут дожди, туман и пасмурная погода. Кроме того, с каждым днем будет немного, но холодать. Так, в среднем температура составит около 15 градусов днем, и 11-14 в ночное время.
Однако, синоптики предупреждают о том, что в выходные дожди не прекратятся полностью — максимум осадков еще впереди.
«Восток-Медиа» писало о том, что обильные дожди часто становятся причиной разлива рек. К примеру, в Яковлевском районе края краевые власти уже ограничили проезд из-за выхода воды из берегов. Проехать может только большегрузный транспорт. При этом высота, говорят специалисты, прибывает. Высота равна 20-40 сантиметрам в зависимости от участка. Ситуация находится под контролем.