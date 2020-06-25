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Posted 25 июня 2020, 08:20

Published 25 июня 2020, 08:20

Modified 17 августа 2022, 09:24

Updated 17 августа 2022, 09:24

Как поправки в Конституцию защитят экологию России

Как поправки в Конституцию защитят экологию России

25 июня 2020, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
"Экологический блок" поправок в Конституцию России обяжет правительство России сохранять природное богатство и биологическое разнообразие природы России, а также планомерно снижать негативное воздействие на окружающую среду

В основном законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным. Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного закона, правительство РФ будет осуществлять меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.Кроме того правительство будет создавать условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Кроме того, в одну из статей Конституции предлагается добавить, что правительство «будет осуществлять меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования стартовал двадцать пятого июня.

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