Как поправки в Конституцию защитят экологию России

Posted 25 июня 2020, 08:20
Published 25 июня 2020, 08:20
Modified 17 августа 2022, 09:24
Updated 17 августа 2022, 09:24
В основном законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным. Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного закона, правительство РФ будет осуществлять меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.Кроме того правительство будет создавать условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.
Кроме того, в одну из статей Конституции предлагается добавить, что правительство «будет осуществлять меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным».
Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования стартовал двадцать пятого июня.