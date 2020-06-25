Как поправки в Конституцию защитят экологию России

Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования стартовал двадцать пятого июня.