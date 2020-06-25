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Posted 25 июня 2020, 10:39

Published 25 июня 2020, 10:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Находка голосует по поправкам в Конституцию РФ

Находка голосует по поправкам в Конституцию РФ

25 июня 2020, 10:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ стартовало 25 июня во всех муниципалитетах Приморья. В третьем по величине городе края и крупнейшем порту региона — Находке — оно проходит на всех избирательных участках.

Процесс голосования проходит с учетом всех противоэпидемиологических норм. Для тех, кто приходит голосовать на избирательные участки, подготовлены маски, перчатки, антисептические средства и даже одноразовые ручки. В помещениях для голосования проводится регулярная влажная уборка и дезинфекция.

Жители города голосуют не только по месту жительства, но и по месту фактического нахождения. Кроме того, организована работа выездных избирательных участков — на основании устного или письменного обращения в свою участковую избирательную комиссию горожане могут отдать свой голос вне помещения для голосования.

Узнать, где находится ближайший избирательный участок, находкинцам помогают электронные сервисы на сайте Центризбиркома и портале Госуслуг. Кроме того, выяснить адрес участка можно, позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру 8 800 200 00 20 или в находкинскую территориальную избирательную комиссию по номеру: 69 21 61.

Также узнать адрес конкретного участка для голосования помогут специалисты Информационно-справочного центра ЦИК России. Для получения консультации достаточно позвонить по бесплатному многоканальному номеру 8 (800) 200 00 20. Телефон находкинской территориальной избирательной комиссии: 69 21 61.

#Новости#Общество#Конституция
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