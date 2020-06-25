Работающие пожилые граждане получат пособия по временной нетрудоспособности от ФСС

Posted 25 июня 2020, 12:52
Published 25 июня 2020, 12:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В правительстве рассказали, что это касается пожилых людей, которые работают и проживают в регионах, где в настоящее время все еще актуальны ограничения из-за пандемии. Оформление электронных больничных доступно на период с 15 июня до официального завершения режима самоизоляции в случае принятия соответствующего решения местными властями.
ФСС будет направлять выплаты работнику напрямую за все время больничного. Средства поступят в течение одной недели после того, как будет оформлен больничный. Указывается, что самим работникам не потребуется собирать никакой документации — необходимые для начисления выплат данные будет собирать и отправлять работодатель, сообщают «Новые известия».
Как пояснили представители фонда, для оформления больничного и получения выплат требуется сообщить работодателю о желании получить электронный больничный лист на время карантина. Это можно сделать через электронное письмо или по телефону.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется по классической схеме. Работники со стажем свыше восьми лет могут рассчитывать на оплату всех дней нетрудоспособности исходя из 100% заработка застрахованного лица, на который были начислены страховые взносы в ФСС. Сейчас данная сумма равна 69 961,65 рубля. При этом минимальная сумма пособий по временной нетрудоспособности в месяц не может быть меньше МРОТ, то есть 12 130 рублей. Соответственно, размер пособия будет зависеть от заработка работника, который он получал в расчетном периоде, и числа дней, на протяжении которых были актуальны ограничения в определенном регионе.
Для проверки размера пособия по временной нетрудоспособности, полагающегося именно вам, можно зайти в личный кабинет получателя услуг фонда на сайте Фонда социального страхования. Для входа в личный кабинет потребуются такие же логин и пароль, которые используются вами для авторизации на портале госуслуг.
Важно, что выплаты пособий по временной нетрудоспособности будут производиться только тем лицам, которые действительно придерживаются режима самоизоляции.