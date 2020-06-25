Работающие пожилые граждане получат пособия по временной нетрудоспособности от ФСС

Расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется по классической схеме. Работники со стажем свыше восьми лет могут рассчитывать на оплату всех дней нетрудоспособности исходя из 100% заработка застрахованного лица, на который были начислены страховые взносы в ФСС. Сейчас данная сумма равна 69 961,65 рубля. При этом минимальная сумма пособий по временной нетрудоспособности в месяц не может быть меньше МРОТ, то есть 12 130 рублей. Соответственно, размер пособия будет зависеть от заработка работника, который он получал в расчетном периоде, и числа дней, на протяжении которых были актуальны ограничения в определенном регионе.