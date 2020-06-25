Сургутский район опять лидирует в инвестиционном рейтинге

По словам руководителя района Андрея Трубецкого, успеху, в немалой степени, способствует структура, созданная еще в 2015 году – подразделение по работе с инвесторами. Оно максимально упрощает решение вопросов желающим вложить деньги в развитие региона и действует по принципу единого окна. Трубецкой подчеркнул, что это не очередной отдел, заполненный бюрократами, а очень эффективная структура. Успешность ее деятельности оценивается по 41 пункту KPI.