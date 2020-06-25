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Posted 25 июня 2020, 16:58

Published 25 июня 2020, 16:58

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Сургутский район опять лидирует в инвестиционном рейтинге

Сургутский район опять лидирует в инвестиционном рейтинге

25 июня 2020, 16:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По итогам регионального инвестиционного рейтинга по работе муниципальных образований Югры, Сургутский район четвертый год подряд возглавил список.

К победе район привел целый ряд факторов. Рассматривались инвестиционная привлекательность, поддержка бизнеса, благоустройство. Эксперты говорят, что в сравнении с прошлым годом Сургутский район увеличил отрыв от соперников.

По словам руководителя района Андрея Трубецкого, успеху, в немалой степени, способствует структура, созданная еще в 2015 году – подразделение по работе с инвесторами. Оно максимально упрощает решение вопросов желающим вложить деньги в развитие региона и действует по принципу единого окна. Трубецкой подчеркнул, что это не очередной отдел, заполненный бюрократами, а очень эффективная структура. Успешность ее деятельности оценивается по 41 пункту KPI.

Отмечается, что Департамент экономики Югры посоветовал главам других муниципальных образований региона взять на вооружение опыт Сургутского района по работе с инвесторами, пишет infox.ru.

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