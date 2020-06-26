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Posted 26 июня 2020, 03:38

Published 26 июня 2020, 03:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Честь костюма: приморский Роспотребнадзор участвует в суде по защите репутации

Честь костюма: приморский Роспотребнадзор участвует в суде по защите репутации

26 июня 2020, 03:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
СПАРК
Приморское территориальное управление Роспотребнадзора приняло участие в судебном разбирательстве местной бизнес-леди и её оппонента. Владелица нескольких уссурийских магазинов требует от жительницы Приморья сто тысяч рублей за порчу деловой репутации.

В документах судебного иска говорится, что предприниматель Варвара Чепелюк, владеющая двумя магазинами в Уссурийске подала в суд на Алину Рахубу. По мнению истца, девушка нанесла ей репутационные потери в размере ста тысяч рублей.

В качестве третьего лица не указывающего собственных требований в судебных документах указано территориальное управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. В ходе последнего заседания суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало о самых крупных судебных разбирательствах мая. Так, в мае, кредитор известного приморского предприятия, торгующего строительной техникой, объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сумма претензий пока не озвучена.

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#Новости#Общество#СПАРК
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