Честь костюма: приморский Роспотребнадзор участвует в суде по защите репутации

Posted 26 июня 2020, 03:38
Published 26 июня 2020, 03:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В документах судебного иска говорится, что предприниматель Варвара Чепелюк, владеющая двумя магазинами в Уссурийске подала в суд на Алину Рахубу. По мнению истца, девушка нанесла ей репутационные потери в размере ста тысяч рублей.
В качестве третьего лица не указывающего собственных требований в судебных документах указано территориальное управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. В ходе последнего заседания суд отказал истцу в удовлетворении требований.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало о самых крупных судебных разбирательствах мая. Так, в мае, кредитор известного приморского предприятия, торгующего строительной техникой, объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сумма претензий пока не озвучена.