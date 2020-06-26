Город-море: Владивосток топит из-за ливней

Posted 26 июня 2020, 02:05
Published 26 июня 2020, 02:05
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в полиции города, причиной подтоплений стал очень сильный, интенсивный дождь.
Сильные подтопления отмечаются на проезжей части в районе улицы Некрасовская, возле стадионов «Строитель» и «Динамо», на Калинина возле «Зеленого острова» и улице Стрелочная.
По сообщению городской администрации, на дорогах уже ведут работу специальные службы, устраняя последствия непогоды.
Горожане отмечают, что с трудом проезжают отдельные участки в городе, некоторые машины и вовсе не могут проехать, погружаясь в воду.
Ранее синоптики и МЧС предупреждали приморцев о сильных ливнях, ветре и непогоде. Согласно прогнозам, интенсивный дождь будет идти до самой ночи — за это время выпадет около 50 мм осадков.