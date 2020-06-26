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Posted 26 июня 2020, 02:05

Published 26 июня 2020, 02:05

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Город-море: Владивосток топит из-за ливней

Город-море: Владивосток топит из-за ливней

26 июня 2020, 02:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Сильный ливень, начавшийся утром 26 июня, стал причиной серьезных подтоплений во Владивостоке. Особенно пострадали центральные улицы города.

Как сообщили в полиции города, причиной подтоплений стал очень сильный, интенсивный дождь.

Сильные подтопления отмечаются на проезжей части в районе улицы Некрасовская, возле стадионов «Строитель» и «Динамо», на Калинина возле «Зеленого острова» и улице Стрелочная.

По сообщению городской администрации, на дорогах уже ведут работу специальные службы, устраняя последствия непогоды.

Горожане отмечают, что с трудом проезжают отдельные участки в городе, некоторые машины и вовсе не могут проехать, погружаясь в воду.

Ранее синоптики и МЧС предупреждали приморцев о сильных ливнях, ветре и непогоде. Согласно прогнозам, интенсивный дождь будет идти до самой ночи — за это время выпадет около 50 мм осадков.

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