Предприниматели Приморья вступают в реестр социальных предприятий

Специалисты отмечают, что в этот раз заявок поступило больше чем во время первой волны. Популярность вступления в реестр связан с количеством механизмов помощи доступных для предпринимателей. Критерии, по которым бизнес может получить статус социального, определены Министерством экономического развития России. Это компании и предприниматели, которые больше года работают в сфере поддержки материнства и детства, образования, отдыха и оздоровления детей и социальной адаптации.