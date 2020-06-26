Предприниматели Приморья вступают в реестр социальных предприятий

Posted 26 июня 2020, 06:16
Published 26 июня 2020, 06:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Благодаря статусу «социальное предприятие» предприниматели смогут получить налоговые льготы и меры правительственной поддержки. В этот реестр входят предприятия занятые в сфере поддержки материнства и детства, образования, социальной адаптации и культуры. Перечень формирует министерство экономического развития региона совместно с Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС) центра «Мой бизнес».
Специалисты отмечают, что в этот раз заявок поступило больше чем во время первой волны. Популярность вступления в реестр связан с количеством механизмов помощи доступных для предпринимателей. Критерии, по которым бизнес может получить статус социального, определены Министерством экономического развития России. Это компании и предприниматели, которые больше года работают в сфере поддержки материнства и детства, образования, отдыха и оздоровления детей и социальной адаптации.
В рамках второй волны заявки на вступление в реестр подали социальные предприниматели из Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Партизанска, Находки, Спасска-Дальнего, Большого Камня и даже села Барано-Оренбургское Пограничного округа.
Отметим, что становление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации предлагается закрепить в Конституции Российской федерации.
Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования стартовал двадцать пятого июня.